Bônus de R$ 270 milhões à equipe da turnê de Taylor Swift superam os de bancos

São Paulo

Os bônus entregues pela cantora Taylor Swift à equipe da turnê "The Eras Tour" serão maiores que os dados por bancos aos seus funcionários neste fim de ano.

De acordo com o Financial Times, os pagamentos extras da artista ultrapassam os que serão conferidos pelas entidades, chegando a US$ 55 milhões —ou R$ 270 milhões.

Taylor Swift na estreia do filme 'Taylor Swift: The Eras Tour' em Los Angeles, nos Estados Unidos - Mario Anzuoni/Reuters

Os bônus da turnê de Taylor Swift valem para toda a equipe que trabalhou nos seus shows, que viajaram pelo mundo com duração de três horas cada. Os motoristas encarregados de dirigir os caminhões da turnê, por exemplo, receberam US$ 100 mil —ou R$ 490 mil.

Já os principais bancos preparam uma onda de cortes nos bônus de fim de ano aos funcionários. Segundo o Financial Times, a medida faz parte das medidas de contenção da última crise financeira e está ligada ao pagamento maior de salários às equipes.

O cenário é drasticamente diferente de até alguns anos atrás, quando um bônus menor significava um risco de demissão em companhias do mundo bancário.

Taylor Swift desembarca no Brasil para a série de shows da "The Eras Tour" em 17 de novembro, quando acontece a primeira apresentação no Rio de Janeiro.