Bruna Griphao e Larissa Manoela são escrachadas em show do RBD no Rio

Uma cena no show do Rebelde no Rio de Janeiro, na quinta-feira, dia 9, indignou o público. Pocah, Bruna Griphao e Larissa Manoela assistiram à apresentação do grupo mexicano em um espaço exclusivo, entre o palco e a multidão.

Bruna Griphao e Pocah - Ana Cora/Folhapress

Avistadas, os fãs, muitos deles que passaram o dia debaixo de sol para garantir lugar no Estádio Nilton Santos, começaram a vaiar o trio, denunciando o privilégio das celebridades. Às vaias, seguiram-se gritos de "ih, fora" no bas-fond.

Diante da polêmica, Pocah usou as redes sociais para se defender. "Eu nem ia falar nada pq quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade! Quando o RBD veio ao Brasil em 2006 eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito", escreveu a cantora no X, o antigo Twitter.