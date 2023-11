'Madame Teia' ganha trailer com Dakota Johnson na pele da heroína da Marvel

São Paulo

O filme "Madame Teia" ganhou seu primeiro trailer. O longa, que tem estreia no cinema prevista para o dia 14 de fevereiro do ano que vem, divulgou sua primeira prévia em vídeo.

Imagem do filme 'Madame Teia', da Marvel - Divulgação

O trailer traz a atriz Dakota Johnson interpretando a personagem Cassandra Webb, protagonista do filme. Ela aparece no vídeo descobrindo e tendo que lidar com o poder de prever o futuro, que acaba de adquirir.

"Não consigo entender o que está acontecendo. Tenho tido visões. Eu sabia que ele ia morrer. Acho que estou vendo o futuro", ela diz no trailer. A prévia do filme é embalada pela música "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", de Billie Eilish.

"Madame Teia" conta a origem da heroína da Marvel. Além de Johnson no papel da protagonista, uma paramédica em Manhattan que descobre os poderes de prever o futuro, o filme tem Sydney Sweeney como Julia Carpenter, Isabela Merced como Anya Corazon e Emma Roberts como Mary Parker.

A direção é de SJ Clarkson, mais conhecida pelo trabalho em séries como "Dexter", "House" e "Orange in the New Black". O elenco do filme, derivado de "Homem-Aranha", também tem Adam Scott , Mike Epps, Celeste O'Connor e Tahar Rahim.