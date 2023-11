Melissa Barrera é demitida de 'Pânico 7' por publicações sobre guerra em Israel

São Paulo

A atriz Melissa Barrera, protagonista da nova encarnação da franquia "Pânico", foi demitida da próxima sequência da série nos cinemas. De acordo com a Variety, a artista foi dispensada do projeto depois de postar nas redes sociais um comentário visto como controverso sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

A decisão acontece poucas horas depois da atriz Susan Sarandon perder sua agência de representação, a UTA, depois de fazer declarações em apoio da Palestina em seus perfis. A informação foi confirmada ao Deadline por um representante da agência.

Melissa Barrera em cena do filme 'Pânico 6', de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett - Divulgação

Barrera, que fez a protagonista Sam Carpenter nos últimos dois filmes de "Pânico", escreveu em seus Stories no Instagram que Gaza se tornou um campo de concentração durante o conflito no Oriente Médio. "Eles estão encurralando todo mundo, sem ter onde ir, sem eletricidade, sem água... as pessoas aprenderam nada de nossas histórias", declarou a atriz, que também declarou que a guerra "é genocídio e limpeza étnica".

A atriz também publicou nas redes que vem buscando vídeos e informações do lado palestino há duas semanas. Em seguida, ela acusou a mídia americana e os algoritmos das redes sociais de privilegiarem a cobertura israelense da guerra. "A censura é real. Os palestinos sabem disso, eles sabem que o mundo tenta invisibilizá-los há décadas. Continuem compartilhando."

Susan Sarandon, por sua vez, vem participando de manifestações pró-Palestina nas últimas semanas. Ela também compartilhou uma publicação do gênero feita pelo músico Roger Waters no X, o antigo Twitter, e escreveu textos nas redes que criticam o preconceito contra palestinos durante a guerra.

"Há muitas pessoas com medo de serem judeus neste momento, e elas estão tendo um gostinho do que é se sentir um muçulmano neste país", ela publicou recentemente.

A demissão de Barrera de "Pânico 7" acontece pouco depois do fim das greves dos atores e dos roteiristas de Hollywood, que paralisaram a produção do filme dirigido por Christopher Landon. As filmagens ainda não começaram, mas ainda não se sabe como o desenvolvimento da sequência será afetado —a atriz era a protagonista do projeto. O longa ainda não tem previsão de lançamento nos cinemas.