São Paulo

Alexander Gordin, conhecido como Lanny Gordin, considerado um dos mais influentes guitarristas brasileiros, morreu nesta terça-feira, aos 72 anos, após um mês de internação devido a uma pneumonia. A morte foi confirmada pela esposa do artista, Cristina Gordin.

O guitarrista Lanny Gordin, considerado um dos melhores do Brasil, em 2006 - Marcelo Ximenez/Folhapress

Inspirado no lendário guitarrista Jimi Hendrix, Lanny foi um participante imprescindível do tropicalismo e, em 1969, participou dos álbuns de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa, além do "Brazilian Octopus", com Hermeto Pascoal.

Filho de um russo com uma polonesa, Gordin nasceu em Xangai, na China, e mudou-se com a família para o Brasil aos seis anos.

Em 1968, o garoto gafo e magro tinha apenas 16 anos. "Gil é muito inteligente. Ele dizia umas coisas sobre como viver bem, a concepção dele sobre Deus. Um lance espiritual. A nossa convivência foi perfeita", disse Lanny a este jornal, em entrevista com o jornalista Claudio Leal, em 2021.

No álbum branco de Caetano Veloso, lançado em 1969, Gordin recebeu "carta-branca" do maestro Rogério Duprat para compor, após receber uma fita apenas com a voz-guia. "Fique à vontade, Lanny. Faça como quiser."

Com Gal Costa, participou dos álbuns "Tropicália ou Panis et Circencis", de 1968, "Gal", de 1969, "Legal" em 1070 e de uma gravação ao vivo, "Fa-Tal".

"A presença da guitarra do Lanny era fundamental, importantíssima. Ele era um grande guitarrista, maravilhoso", chegou a dizer Gal Costa, que citou Gordin entre suas admirações em "Meu Nome é Gal".

A partir daquele momento, Gordin passou a colecionar marcos em sua discoreografia. Foi o responsável pela guitarra de Build Up", de Rita Lee, em 1970, e "Carlos, Erasmo", de 1971, além dos reencontros com Caetano em "Araçá Azul" e Gil em "Expresso 2222", em 1972 —mesmo ano em que também participou do clássico "Jards Macalé". Com Tim Maia, o guitarrista fez o hit "Chocolate".

"Como eu não tenho consciência política, me preocupo mais com a música. Não tenho cultura pra entender o movimento tropicalista ou qualquer tipo de movimento", disse, ainda em entrevista para a Folha.