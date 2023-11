Renata Lo Prete sofre ataques após ter distorcida fala sobre guerra em Israel

São Paulo

A apresentadora Renata Lo Prete sofreu ataques nas redes sociais por uma fala no Jornal da Globo da última quinta-feira. Segundo internautas, ela estaria justificando a morte de crianças palestinas na guerra de Israel contra o Hamas.

No programa, Lo Prete mostrava que 40% dos cerca de 9.000 mortos na Palestina eram crianças. Segundo ela, uma das explicações para esses números seria o fato de o país ser muito jovem, com 40% da sua população tendo de zero a 14 anos.

A jornalista Renata Lo Prete, apresentadora do Jornal da Globo - Daniela Toviansky/Divulgação

Por essa fala, um homem que se diz eleitor de Lula, acusou a apresentadora de praticar "jornalismo ianque", isto é, alinhado às narrativas dos Estados Unidos. Segundo ele, Lo Prete queria explicar o número de crianças mortas "porque palestino tem muito filho" e ainda a chamou de "criatura horrível".

A jornalista se defendeu em sua conta no X, o antigo Twitter. "Você está difundindo uma mentira horrível. Abri essa edição destacando que, em menos de um mês, morreram em Gaza mais crianças do que em todos os conflitos armados do mundo em 2022", disse.

"Mostrar o quão jovem é a população do território não justifica o ataque, muito pelo contrário", afirmou a apresentadora.