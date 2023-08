Brasília

O governador do Pará, Helder Barbalho, convidou para fazer parte do MDB o deputado licenciado Yury do Paredão (CE). Ele foi expulso do PL em julho após a repercussão negativa de uma foto em que aparece fazendo o "L" com a mão, referência ao presidente Lula (PT).

Deputado Yury do Paredão (CE), segundo da direita para a esquerda, aparece fazendo o "L" ao lado de ministros do governo Lula - Divulgação Twitter Pedro Campos

A conversa ocorreu após a posse de Cristiano Zanin como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), na última quinta-feira (3). Segundo interlocutores do governador, o convite foi feito com conhecimento da cúpula do partido.

O parlamentar, que tem sido assediado por outros partidos, ficou de analisar a proposta.

Antes de o presidente Valdemar Costa Neto decidir pela expulsão de Yury, o deputado já vinha sendo criticado por colegas do PL por se aproximar do governo do petista e por votar alinhado com o Planalto em alguns textos.