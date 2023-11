Onde ver 'Elis & Tom', documentário sobre disco com imagens inéditas

São Paulo

Roberto de Oliveira era o empresário de Elis Regina em 1974, e registrou, no documentário "Elis & Tom: Só Tinha de Ser com Você", as gravações do lendário álbum que ela gravou com Tom Jobim em Los Angeles.

Cena do documentário 'Elis e Tom, Só Tinha de Ser com Você', de Roberto de Oliveira - Divulgação

Quase 50 anos depois, Oliveira transformou esse material num excelente documentário que revela os conflitos entre duas personalidades contrastantes. No entanto, Tom e Elis produziram juntos uma das grandes obras-primas da música brasileira.

Para compra ou aluguel no Google Play, Now, Vivo Play e YouTube – livre

Bihter

Neste filme turco produzido pela plataforma, uma mulher que se casou por interesse com um homem rico e mais velho se apaixona por um jovem parente do marido, com consequências imprevisíveis.

Prime Video, 16 anos

Boca do Lixo

Exibida pela Globo em 1990, a minissérie de Silvio de Abreu fala do triângulo amoroso entre uma ex-atriz de pornochanchada, um empresário e um pedreiro. Com Silvia Pfeiffer, Reginaldo Faria e Alexandre Frota.

Globoplay, 14 anos

Medo da Chuva

Uma jovem esquizofrênica desconfia que seu vizinho sequestrou uma criança. Mas ninguém acredita nela, a não ser um garoto que nem ela mesma sabe se é real.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Law & Order

O canal passa a reprisar os 22 episódios da 21ª temporada da série policial, ao ritmo de três por dia.

Universal TV, 21h30, 14 anos

Provoca

O ator e dramaturgo Clayton Nascimento, autor da premiada peça "Macacos", fala a Marcelo Tas sobre um assalto racista que sofreu em São Paulo, e também dos elogios que recebeu de Fernanda Montenegro.

Cultura, 22h, 10 anos

MasterChef+

Estreia da segunda temporada da competição entre cozinheiros amadores acima dos 60 anos de idade. No primeiro dos seis episódios, 20 candidatos apresentam pratos autorais, mas só 12 serão escolhidos pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça para continuar no programa.

Band, 22h30, livre