Onde ver 'Jogo Justo', filme de suspense que se passa em fundo de Wall Street

São Paulo

No filme "Jogo Justo", dirigido por Chloe Domont, dois operadores que trabalham no mesmo fundo de investimentos de Wall Street estão apaixonados e pretendem se casar em breve.

A relação entre eles azeda quando, ao surgir uma oportunidade de promoção, ela é escolhida no lugar dele.

Netflix, 18 anos

Cena do filme 'Jogo Justo', no catálogo da Netflix - Netflix

O Monstro que Vive em Mim



Sofrendo uma enorme pressão no trabalho, uma jovem estilista começa a ter pensamentos soturnos, que acabam se materializando e colocando sua vida em risco. Telefilme de terror, para já ir entrando no clima do Halloween.

Star+, 16 anos

Virando o Jogo



Depois de uma derrota devastadora, o time de futebol americano de uma escola de ensino médio precisa se reinventar para mudar de rumo. Com Laurence Fishburne.

Looke, 14 anos

Morgana & Celeste



A bruxa Morgana, do "Castelo Rá-Tim-Bum", conta para a cobra Celeste alguns dos eventos históricos que presenciou em seus 6.000 anos de vida, como a construção das pirâmides do Egito e a invenção do telefone. São 60 episódios, cada um com três minutos de duração.

Cultura, 11h40 e 16h25, livre

Roda Viva



Recém-empossada como professora titular da disciplina de emergências clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a cardiologista Ludhmila Hajjar discorre sobre a abertura de novos cursos de medicina e a situação do atendimento de saúde no Brasil.

Cultura, 22h, livre

Bem-Vinda a Quixeramobim



Uma influenciadora arruinada, vivida por Monique Alfradique, vai ao Ceará recuperar a casa de sua mãe, e descobre que o imóvel já está ocupado. A comédia de Halder Gomes venceu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro como melhor longa de ficção pelo voto popular.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Coringa



O papel do maior inimigo do Batman rendeu o Oscar de melhor ator a Joaquin Phoenix. O filme também venceu o Festival de Veneza de 2019.

Globo, 23h15, 16 anos