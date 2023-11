Onde ver 'Rio Connection', série sobre mafiosos europeus vivendo no Brasil

São Paulo

Na década de 1970, três famosos criminosos europeus —Tommaso Buscetta, Fernand Legros e Lucien Sarti — se instalaram no Rio de Janeiro. Este é o ponto de partida de "Rio Connection", série criada e dirigida por Mauro Lima.

Divulgação da série 'Rio Connection' - Divulgação

Gravada em inglês com elenco internacional, na versão em português os atores brasileiros dublaram a si mesmos. Entre eles estão Maria Casadevall, Marina Ruy Barbosa e Nicolas Prattes.

Globoplay, 16 anos

Yargi – Segredos de Família

A vencedora do Emmy Internacional de melhor novela foi esta produção turca, que desbancou títulos brasileiros como "Pantanal" e "Cara e Coragem". Na trama, um promotor pede à sua rival, uma advogada de defesa, que defenda seu irmão mais novo, acusado de assassinato. Acontece que a vítima é a irmã da advogada.

HBO Max, 10 anos

Marcados - A História do Racismo nos EUA

Baseado no livro de Ibram X. Kendi, este documentário inovador usa animações e depoimentos de intelectuais negras para explicar a origem das ideias racistas nos Estados Unidos. Com direção de Roger Ross Williams, foi vencedor do Oscar.

Netlix, 12 anos

Contratempos

Uma mãe solo precisa desesperadamente de um novo emprego, na mesma semana em que os transportes estão em greve. Um filme francês de tirar o fôlego, estrelado por Laure Calamy —de "Dix pour Cent".

Sesc Digital, 14 anos, grátis

Pesadelos da Cirurgia Plástica

Reality documental britânico sobre procedimentos estéticos que terminaram muito mal. O primeiro episódio já está disponível no streaming; o segundo vai ao ar nesta quinta-feira na TV paga.

Discovery Home & Health, 21h35, e Discovery+, 12 anos

Café Filosófico CPFL

Sob o tema "Do Riso e do Humor", o jornalista e escritor Fabrício Carpinejar mostra como o humor desconstrói estereótipos e questiona regras, ao mesmo tempo em que pode promover a comunhão entre as pessoas.

YouTube do Café Filosófico, 19h, 14 anos