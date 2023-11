Onde ver 'Rustin', filme sobre ativista negro e gay produzido pelos Obama

São Paulo

Bayard Rustin organizou a Marcha Sobre Washington de 1963, um momento decisivo na luta dos negros por direitos civis. Mas, talvez por ser gay, acabou sendo ofuscado por líderes como Martin Luther King.

Cena do filme 'Rustin', de George C. Wolfe - Divulgação

Barack Obama e Michelle Obama estão entre os produtores de "Rustin", filme de George C. Wolfe, diretor de "A Voz Suprema do Blues". Colman Domingo está cotado para o Oscar de melhor ator pelo papel.

Netflix, 14 anos

Amar É para os Fortes

Duas mães negras têm seus destinos cruzados por causa de uma tragédia —o filho de uma delas, policial militar, matou por engano o filho de 11 anos da outra. Livremente baseada no álbum homônimo de Marcelo D2, esta série nacional tem Tatiana Tiburcio, Mariana Nunes, Breno Ferreira e Clara Moneke no elenco.

Amazon Prime Video, 16 anos

A Cozinha

Um artista em crise convida um amigo de infância para jantar. Sem serem convidadas, a namorada do artista e a noiva do amigo também aparecem, aumentando a tensão sexual. O primeiro longa dirigido por Johnny Massaro tem Julia Stockler e Felipe Haiut nos papéis principais.

Globoplay, 14 anos

Estação Livre

Em edição especial pelo Dia da Consciência Negra, celebrado na próxima segunda, Cris Guterres recebe a cantora Fabiana Cozza, o apresentador Manoel Soares e a ativista Simone Nascimento no programa.

Cultura, 22h, livre

Globo Repórter

Os problemas oftalmológicos que mais atingem os brasileiros são o tema da semana. O programa vai mostrar uma clínica oftalmológica móvel, que percorre cidades carentes do país, e também uma revolucionária cirurgia para combater o glaucoma.

Globo, 23h30, livre

OdeioCinema

O site AdoroCinema assume o ponto de vista do espectador neste novo videocast. Na estreia, a apresentadora Amanda Brandão conversa com a influenciadora Jeska Grecco e com Caio Garritano, um dos criadores do projeto. Um novo episódio toda quinta.

YouTube e plataformas de áudio, grátis