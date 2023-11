Rock in Rio 2024 anuncia Ed Sheeran, Ne-Yo e Joss Stone; veja preços e como comprar

São Paulo

O Rock in Rio anunciou nesta segunda-feira (14) as primeiras atrações de sua edição de 2024, que comemora os 40 anos do evento. Os artistas Ed Sheeran, Joss Stone e Ne-Yo foram confirmados na programação do Palco Mundo, principal espaço do festival.

O evento acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano.

Ed Sheeran no Brit Awards de 2022, em Londres - Peter Cziborra/Reuters

Esta será a primeira vez que Sheeran toca na versão brasileira do evento, após se apresentar nas edições do festival em Lisboa, de 2014, e Las Vegas, de 2015. O cantor também volta ao Brasil depois da última apresentação, no Allianz Parque há quatro anos. Ele está previsto para tocar sucessos da carreira e canções de seu álbum mais recente, "Subject".

Já Stone e Ne-Yo tocam no Rock in Rio um ano depois de se apresentarem no The Town, evento criado pelos organizadores e que acontece em São Paulo. Enquanto o cantor enlouqueceu o público paulistano com uma sequência de hits nostálgicos, como "So Sick", a artista cativou a audiência com sua bela voz.

A organização do Rock in Rio também confirmou uma nova área no festival, batizada de Global Village, e um musical inédito na sua programação. O início das vendas do passaporte do evento, o Rock in Rio Card, está marcado para 7 de dezembro, à partir das 19h.

O passaporte é vendido à partir de R$ 755, mas quem pagar com cartão de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti tem 15% de desconto.