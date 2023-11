Thundercat leva jazz de nerd para público que aguarda Kendrick Lamar no GPWeek

São Paulo

Baixista do álbum "To Pimp a Butterfly", um dos clássicos de Kendrick Lamar, Thundercat se apresentou antes do amigo rapper no GP Week. No começo da noite, a plateia era maior que no dia anterior, mas as cadeiras no fundo do estádio permaneciam vazias.

O instrumentista americano tocou após a dupla Sofi Tukker e emendou jams instrumentais com performances técnicas de difícil execução. Ele tocou um baixo de seis cordas acompanhado por uma bateria e um teclado.

Thundercat se apresenta no segundo dia do festival GPWeek, realizado no Allianz Parque - Adriano Vizoni/Folhapress

Thundercat afirmou que estava em um de seus lugares favoritos do mundo ao cumprimentar a plateia. "Todos os meus músicos favoritos são brasileiros", disse.

A estética do baixista mistura influências de jazz à música de videogame dos anos 1990. Também remete à música brasileira, à japonesa e ao hip-hop americano —ele é um dos instrumentistas mais celebrados por MCs nos Estados Unidos, incluindo Lamar.

Thundercat cantou "Overseas", música sobre viagens ao redor do mundo, que ele disse ter escrito depois de uma viagem ao Brasil. Depois, cantou para os mortos na guerra em curso na Faixa de Gaza e homenageou o baixista Aaron Spears —que tocou com Ariana Grande e Britney Spears, e morreu em outubro.

Com canções quebradas e sincopadas, difíceis de dançar, o show de Thundercat não é exatamente o que melhor se encaixa num estádio. Trata-se de uma apresentação mais contemplativa, que pregou os olhos da plateia no palco.

"Quero ver uma rodinha de bate-cabeça!", ele disse em certa altura, com ironia. "Estou brincando, pelo menos agora, não."

Em seguida, puxou "Funny Thing", música festeira e um tanto mais animada de seu repertório. Emendou "The Changes", seu maior sucesso, de 2017, em seguida.

Um tipo nerd, Thundercat ainda perguntou quem no estádio era fã de animes e citou o nome de alguns desenhos. Encerrou com o single recente "No More Lies", parceria com Tame Impala.

Quando acabou o show do baixista, o público de Kendrick Lamar não arredou o pé. Mais perto do palco, alguns dos nomes mais famosos do rap do Brasil aguardavam o americano, entre eles Emicida, BK, Rincon Sapiência e KL Jay, dos Racionais.