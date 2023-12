Ailton Graça vive Mussum em filme disponível em plataformas sob demanda

São Paulo

O carioca Antonio Carlos Bernardes nasceu pobre e tentou a carreira militar, mas o apelo do palco foi mais forte. Depois de fazer sucesso com o grupo Originais de Samba, ele adotou o pseudônimo de Mussum e entrou para Os Trapalhões, tornando-se um dos comediantes mais populares do país. "Mussum - O Filmis", de Silvio Guindane, conta sua trajetória com uma atuação impressionante de Ailton Graça.

Ailton Graça em cena de 'Mussum - O Filmis' - Divulgação

Para aluguel no Apple TV+, Google Play, Now e YouTube. 12 anos

Os Farad



Nesta série espanhola ambientada em Marbella, na década de 1980, um instrutor de academia se envolve com uma jovem de família rica. O que ele não sabe é que essa fortuna vem do tráfico internacional de armas.

Prime Video, 16 anos

Presente de Natal



Preocupado com um amigo que não fala com a filha desde a morte da esposa, um homem arma um plano para trazê-la de surpresa para a véspera de Natal. Inédito na TV.

TV Aparecida, 14h30, livre

Trilogia Dan Brown



O canal exibe três longas em que Tom Hanks interpreta o "simbologista" Robert Langdon, criado pelo escritor Dan Brown: "O Código Da Vinci" (19h), "Anjos e Demônios" (21h45) e "Inferno" (0h10).

A&E, a partir de 19h, 14 anos

Amor no Concurso de Natal





Neste telefilme natalino inédito, uma jovem participa de um concurso de decoração de árvores de Natal. Entre seus concorrentes, está seu antigo namorado do colégio.

Lifetime, 21h05, livre

Em Busca do DNA de Jesus



Jesus Cristo deixou descendentes? Essa tese polêmica é investigada pelo programa, que usa tecnologia avançada e relíquias e documentos do Vaticano para criar uma árvore genealógica detalhada.

History, 22h30, 14 anos

A Estrela de Jesus



Rodrigo Alvarez mostra o local exato do nascimento de Jesus, e revela o que era a luz que guiou os três reis magos. Também visita o Mar da Galileia, o Monte Calvário e a cidade de Cafarnaum.

Band, 23h30, livre