Bruno Gagliasso vai produzir cinebiografia de Chico Mendes com Jorge Paz

São Paulo

O ativista Chico Mendes (1944 - 1988), um dos principais símbolos da luta pela Amazônia, vai ganhar uma cinebiografia dirigida por Sérgio Machado e Sérgio de Carvalho e produzida por Joana Henning, do estúdio Escarlate.

O ambientalista Chico Mendes - Homero Sérgio/Folhapress

O ator Jorge Paz no papel do ativista, cuja morte completa 35 anos nesta sexta-feira (22). O ator, que protagonizou "O Sequestro do Voo 375" assina também como produtor associado ao lado de Bruno Gagliasso.

"Estou apaixonado por este projeto. Além de dialogar diretamente com a causa ambiental global, pela qual tenho trabalhado em diversas ações, é uma história que merece ser recontada e eternizada para as novas gerações pela sua importância histórica e para que a gente não esqueça das tragédias que não podem continuar a se repetir na Amazônia", disse Gagliasso em uma nota à imprensa.

Chico Mendes foi o principal líder dos seringueiros nas décadas de 70 e 80 e tornou-se referência da luta contra o desmatamento da Amazônia. Em 22 de dezembro de 1988, na semana seguinte à do seu aniversário de 44 anos, foi assassinado com um tiro em Xapuri, no Acre.

O fazendeiro Darly Alves da Silva e seu filho Darci Alves Ferreira foram identificados como responsáveis pelo crime e presos. Tentaram fugir da prisão em 1993, mas foram recapturados pela Polícia Federal. Em 1999, Darly foi liberado para cumprir o resto de sua pena em prisão domiciliar, alegando problemas de saúde. No mesmo ano, Darci foi liberado para o regime semi-aberto.