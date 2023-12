Angélica confirma que voltará à Globo com nova atração no ano que vem

São Paulo

A apresentadora Angélica, que deixou a Globo no final de 2020, comentou a possibilidade de voltar à emissora em 2024 durante o Roda Viva, nesta segunda. "Teremos outros trabalhos, sim. Não mais como era em formatos anteriores, mas em temporadas na Globo e no Globoplay", afirmou.

A apresentadora Angélica - Nana Moraes/Divulgação

Angélica não quis dar mais detalhes sobre a nova atração, que, segundo ela, não está nem roteirizada ainda. "Aí vem minha espiritualidade querendo manter tudo no segredo", disse.

Atualmente no comando do programa Angélica 50 & Tanto, exibido pelo GNT e em formato de quadro no Fantástico, Angélica, que ficou famosa com o hit "Vou de Táxi", também aparece na vinheta de final de ano da TV Globo ao lado do marido Luciano Huck dirigindo um táxi.

A apresentadora foi pela primeira vez ao Roda Viva, para ser entrevistada por uma bancada composta apenas por mulheres.