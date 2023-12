Angélica elogia Janja e diz que estaria pronta para ser primeira-dama de Huck

São Paulo

A apresentadora Angélica comentou a possibilidade de Luciano Huck, seu marido, de se candidatar à Presidência do país durante o programa Roda Viva nesta segunda. O apresentador considerou disputar o cargo nas eleições do ano passado, mas acabou desistindo da disputa.

A artista também elogiou a atual primeira-dama, Janja, por sua participação ativa no governo Lula.

A apresentadora Angélica - Alex Santanna/Globo

"Quando começaram a cogitar [o Luciano Huck para presidente], me perguntaram que primeira-dama é essa, e acho difícil porque a gente tem que ter referência", disse Angélica no programa. "Eu não sou um ser político como o Luciano é. Eu estaria do lado dele nessa missão, mas eu precisaria de referências."

A apresentadora nesse momento citou como inspiração Ruth Cardoso, a mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Seria uma inspiração, ela era uma mulher inteligentíssima."

Angélica também negou que desincentivou Huck a disputar a Presidência. Ela disse que ficaria do lado do apresentador caso ele se tornasse presidente e que buscaria ser ativa nos temas que a interessassem. Por isso, ela elogiou Janja por trabalhar com Lula no governo do país.

"Ela é muito criticada por isso, mas acho legal que ela seja participativa, que ela esteja cuidando, defendendo. Isso vale muito, ter uma mulher ativa, onde quer que seja."

A apresentadora ainda comentou que a decisão de Huck de não disputar as eleições se relacionou com a vida que ambos construíram, incluindo os três filhos. Ela também afirma que acha que ele fez uma boa decisão, citando a contratação do apresentador para o Domingão com Huck, da TV Globo. "A gente fez a decisão correta. Hoje ele vive o maior desafio da carreira dele."