Apresentador pró-Trump demitido da Fox News terá streaming por US$ 72 anuais

Tucker Carlson, apresentador demitido pela Fox News que apoiou Donald Trump, está divulgando um serviço de streaming próprio aos fãs. A assinatura custa US$ 72, cerca de R$ 355, anuais.

Tucker Carlson discursa na ação Turning Point em Palm Beach, Florida, em julho - Marco Bello/REUTERS

O apresentador vem produzindo um talk show que debate temas da direita no X, ex-Twitter comprado por Elon Musk, desde que saiu, em abril, da Fox, emissora em que ficou por uma década.

"Aqui é Tucker Carlson! Estamos sem trabalho há sete ou oito meses. É difícil saber, o tempo voa quando você está desempregado", diz Carlson em um vídeo de promoção de seu streaming. "Na realidade, estivemos trabalhando em segredo e produzindo uma enorme quantidade de material há meses."

O site é operado pela empresa Last Country, com endereço em Reno, no estado americano de Nevada, segundo a Variety. A empreitada foi fundada por Carlson e Neil Patel, mesma dupla que criou o jornal de direita Daily Caller.

A Last Country arrecadou US$ 15 milhões, ou R$ 74 milhões, financiamento liderado pelo 1789 Capital, do banqueiro Omeed Malik, um fundo de investimento "antiwoke" —termo utilizado por parte dos Republicanos para contrariar a ideologia de que "existem injustiças sistemáticas na sociedade americana", como disse em discurso o governador do estado americano da Flórida, Ron DeSantis.

No programa que Carlson vem fazendo no X, alguns convidados foram o ex-presidente Donald Trump, o conspiracionista Alex Jones e o premiê húngaro nacionalista Viktor Orbán.