Barry Keoghan diz que não usou pênis falso no filme 'Saltburn' e fala sobre nudez

O filme "Saltburn", da diretora vencedora de Oscar Emerald Fennel, supreendeu o público e virou assunto nas redes sociais ao unir sadismo e erotismo em um longa polêmico. A nudez explícita do ator Barry Keoghan, que interpreta Oliver Quick, chamou atenção, e ele contou que não usou nenhuma prótese nas filmagens.

Cena do filme 'Saltburn', de Emerald Fennell - Divulgação

"Parecia completamente certo", disse o ator irlandês, conhecido por filmes como "O Sacrifício do Cervo Sagrado" e "Os Banshees de Inisherin", ao site Entertainment Weekly. "Este é o meu lugar. É total confiança em 'posso fazer o que eu quiser nesta mansão'. 'Posso ficar completamente nu e valsar por aí porque isso é meu.' Foi divertido."

Keoghan disse que estava um pouco hesitante no começo das gravações da cena final do filme, em que —aviso de spoiler— ele aparece dançando nu na mansão em que se passa o longa e que ele tomou para si. "No começo, pensei sobre eu estar sem roupa. Mas, depois da primeira tomada, eu estava pronto para continuar", afirmou o ator, que contou que a cena foi gravada 11 vezes.

"Você meio que esquece, porque se cria um ambiente tão confortável que dá aquela liberdade de pensar 'certo, agora vamos contar a história'."

O ator também comentou a cena em que —outra vez, spoiler— pratica atos libidinosas sobre a cova do corpo recém-enterrado do personagem de Jacob Elordi, Felix Catton.

"Para mim, não havia tanto a questão de transar com o túmulo, era mais não saber o que fazer com essa obsessão; ela me confunde e me desumaniza, de certo modo", diz o ator irlandês. "Foi uma descoberta total para ele, eu acho. E foi triste. Muito, muito triste."

Na produção, que também foi escrita por Emerald Fennell, Oliver Quick sofre para se enturmar com os colegas endinheirados na Universidade de Oxford. Isso muda quando ele faz amizade com Felix Catton, um dos alunos mais ricos do lugar. O novo colega o convida para passar as férias na sua mansão, onde a relação dos dois avança e ganha tons perturbadores.