Bilheterias de 2023 mostram que público de cinema quer estrelas, arte e conforto

As fábricas de filmes de Hollywood funcionam com sabedoria convencional —noções arraigadas, baseadas em experiência, sobre quais tipos de filmes têm mais chances de fazer sucesso nas bilheterias globais.

Este ano, o público virou muitas dessas chamadas regras de cabeça para baixo.

Super-heróis têm sido há muito tempo vistos como a maneira mais confiável de encher as salas. Mas personagens como Capitã Marvel, Flash, Homem-Formiga, Shazam e Besouro Azul não conseguiram animar os espectadores.

No fim de semana, "Aquaman 2: O Reino Perdido", que custou mais de US$ 200 milhões para ser feito e dezenas de milhões a mais para ser divulgado, chegou a um desastroso US$ 28 milhões em vendas de ingressos nos Estados Unidos e Canadá. Os espectadores estrangeiros contribuíram com mais US$ 80 milhões.

Enquanto isso, o maior filme do ano nas bilheterias, "Barbie", com US$ 1,44 bilhão em vendas de ingressos em todo o mundo, foi dirigido por uma mulher, baseado em um brinquedo muito feminino e pintado de rosa —ingredientes que a maioria dos estúdios há muito tempo considera limitar o apelo ao público. Um antigo axioma da indústria cinematográfica afirma que as mulheres assistirão a um filme "masculino", mas não o contrário.

"Super Mario Bros.: O Filme" arrecadou US$ 1,36 bilhão, um resultado surpreendente também para Hollywood —os estúdios têm uma história conturbada com adaptações de jogos. "Oppenheimer", um drama de época de três horas sobre um físico, completou o top três, arrecadando US$ 952 milhões e contradizendo a crença predominante de que, na era do streaming, filmes para adultos não são viáveis nos cinemas.

"Sem dúvida, a mudança está em curso —o público está em um humor diferente", disse David A. Gross, consultor de cinema que publica um boletim sobre números de bilheteria.

"O país e o mundo não estão no mesmo lugar. Tivemos sete anos de política dividida, uma pandemia grave, duas guerras sérias, mudanças climáticas e inflação. Os espectadores parecem menos interessados em serem sobrecarregados com espetáculos e salvar o universo do que em serem ouvidos, entretidos e inspirados."

A Comscore, que compila dados de bilheteria, projetou no domingo que as vendas de ingressos na América do Norte para o ano alcançariam cerca de US$ 9 bilhões, um aumento de 20% em relação a 2022. (Antes da pandemia, os cinemas da América do Norte vendiam cerca de US$ 11 bilhões em ingressos anualmente.) O preço médio de um ingresso de entrada geral para adultos nos Estados Unidos foi de US$ 12,14, acima dos US$ 11,75, segundo a EntTelligence, uma empresa de pesquisa.

As vendas de ingressos em todo o mundo devem ultrapassar US$ 33 bilhões, um aumento de 27%, em parte devido a um aumento na América Latina. (Antes da pandemia, as vendas de ingressos em todo o mundo facilmente ultrapassavam US$ 40 bilhões anualmente.)

A recuperação de Hollywood da pandemia deve estagnar em 2024. Com menos filmes programados para lançamento —os cronogramas dos estúdios foram interrompidos pelas recentes greves—, as vendas de ingressos devem cair de 5% a 11% no próximo ano, dependendo do mercado, de acordo com projeções da Gower Street Analytics, uma empresa de pesquisa de bilheteria.

Ler as entrelinhas da bilheteria é como fazer conjecturas sobre simbolismo em obras de ficção: qualquer teoria plausível funciona. Mas os chefes de estúdio precisam de algo, qualquer coisa, para orientá-los ao tomarem decisões de bilhões de dólares para as próximas temporadas.

Aqui estão cinco conclusões deste ano:

Os espectadores de cinema querem conforto

As pessoas buscam nostalgia em tempos de estresse, e filmes que lembraram o público do passado —ao mesmo tempo em que conseguiram parecer frescos— têm tido sucesso.

"Barbie", "Super Mario Bros.", "A Pequena Sereia", "Wonka" e o filme com atmosfera retrô "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante" permitiram que as pessoas revisitassem as suas infâncias. "Sobrenatural: A Porta Vermelha" fez sucesso ao trazer de volta os astros originais da franquia. "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" poderia ter explorado a nostalgia para se tornar um sucesso.

Em vez disso, um ofegante Harrison Ford, de 81 anos, simplesmente lembrou aos fãs de Indy que eles também estão envelhecendo. "Relíquia do Destino" custou US$ 295 milhões para a Disney e arrecadou apenas US$ 384 milhões. (Os cinemas ficam com cerca de 50% das vendas de ingressos.)

O cinema de arte está vivo

Dramas sofisticados com orçamentos modestos e voltados para o público mais velho têm mostrado sinais de vida após dois anos na unidade de terapia intensiva das bilheterias.

A era do streaming mudou para sempre a maior parte da visualização de filmes de prestígio para o ambiente doméstico, dizem os analistas. Mas os cinemas encontraram um certo sucesso em 2023 com filmes como "Vidas Passadas", um drama melancólico com diálogos em coreano, e "O Menino e a Garça", animação de Hayao Miyazaki. O exclusivo "Asteroid City" arrecadou US$ 54 milhões.

Os primeiros resultados de bilheteria também foram promissores para filmes voltados ao Oscar, como "Pobres Criaturas", um romance surreal de ficção científica, e "American Fiction", uma sátira sobre um escritor que cria uma memória falsa baseada em estereótipos raciais.

Maior não é melhor

Na última década, Hollywood manteve o interesse do público por sequências tornando cada filme mais inchado e muitas vezes sem sentido que o anterior. Maior! Mais rápido! Mais!

Essa estratégia precisa ser repensada —ela é simplesmente muito cara, dizem os analistas, especialmente com os espectadores chineses se cansando dos blockbusters americanos. "Velozes e Furiosos 10" custou cerca de US$ 340 milhões e arrecadou US$ 705 milhões em todo o mundo, incluindo US$ 140 milhões na China. Em comparação, "Velozes e Furiosos 7" em 2015 custou US$ 190 milhões e arrecadou US$ 1,5 bilhão, incluindo US$ 391 milhões na China.

O sétimo espetáculo de "Missão: Impossível" de Tom Cruise, lançado em julho após "Barbie" e "Oppenheimer", custou cerca de US$ 290 milhões para ser produzido e arrecadou US$ 568 milhões, incluindo US$ 49 milhões na China. O sexto "Missão: Impossível" em 2018 custou US$ 178 milhões e arrecadou US$ 792 milhões, com os compradores de ingressos chineses contribuindo com US$ 181 milhões.

Cada vez mais, sequências e derivados de franquias precisam parecer frescos para ter sucesso. A Lionsgate, por exemplo, explorou mais a organização criminosa subterrânea de "John Wick 4: Baba Yaga" e apresentou aos fãs de "Jogos Vorazes" uma nova história —e elenco— no prelúdio "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes". Ambos os filmes foram sucessos. A Lionsgate até reviveu sua franquia de terror "Jogos Mortais" ao voltar a narrativa no tempo.

"Cada um desses filmes fez algo diferente do anterior", disse Adam Fogelson, vice-presidente do Lionsgate Motion Picture Group. "Não foi apenas 'gastar mais, torná-lo maior, torná-lo mais alto e encher de mais ação'."

Alguns padrões de público permanecem intactos

O terror continuou sendo um gênero confiável, com "Five Nights at Freddy's: O Pesadelo Sem Fim" e "M3gan" iniciando novas franquias para a Universal e sua afiliada Blumhouse. Juntos, os dois filmes custaram US$ 32 milhões e arrecadaram um total de US$ 469 milhões.

Também é digno de nota "A Freira 2", que custou cerca de US$ 38 milhões para a Warner Bros. e arrecadou US$ 268 milhões.

Os super-heróis podem estar em baixa, mas não estão fora. A animada e divertida série "Guardiões da Galáxia" da Marvel retornou para um terceiro capítulo e arrecadou US$ 846 milhões com um orçamento de US$ 250 milhões. O ousado "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", influenciado pelo anime, da Sony, custou cerca de US$ 150 milhões e arrecadou US$ 691 milhões.

As estrelas importam

A sabedoria convencional em Hollywood tem sido que as estrelas de cinema são essencialmente coisa do passado. Um nome de celebridade acima do título já não tem tanto peso com os compradores de ingressos. A propriedade intelectual subjacente é o que enche as salas.

As pessoas pagam para ver a Barbie, não a Margot Robbie.

Exceto que a Mattel e vários estúdios tentaram transformar o brinquedo em um astro de cinema de ação ao vivo por pelo menos 20 anos. Foi preciso Robbie no papel —e Ryan Gosling como Ken— para finalmente tornar isso realidade. Outros filmes que se beneficiaram do poder das estrelas em 2023 incluíram "Wonka", com Timothée Chalamet, e "Creed 3", com Michael B. Jordan.

As estrelas não têm peso? Tente dizer isso aos produtores de "Gran Turismo", "Mansão Mal-Assombrada", "Dumb Money" e "Ruim para Cachorro", todos os quais decepcionaram nas bilheterias e chegaram quando seus elencos foram proibidos de promover seu trabalho por causa da greve do sindicato.