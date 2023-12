Julia Roberts lamenta a morte de Matthew Perry: 'De partir o coração'

São Paulo

A atriz Julia Roberts se pronunciou nesta segunda (4) sobre a morte de Matthew Perry. O ator, que morreu no fim de outubro por afogamento no fim de outubro, namorou a artista nos anos 1990, e os dois atuaram juntos em um episódio da série "Friends".

Matthew Perry eJulia Roberts em cena da série 'Friends' - Reprodução

"O falecimento súbito de alguém tão jovem é de partir o coração", disse Roberts ao Entertainment Tonight. "Isso apenas ajuda a todos nós a valorizar o que temos e a seguir em frente de maneira positiva, da melhor forma possível."

A atriz também comentou sua participação na série estrelada por Perry, dizendo que o elenco a recebeu bem e que as gravações foram divertidas.

O relacionamento de Julia Roberts e Matthew Perry começou nas gravações de "Friends" e acabou em 1996. Em sua autobiografia, o ator escreveu que o seu vício com o álcool e as drogas o fez se sentir alguém insuficiente para ter uma relação com uma atriz tão famosa quanto ela. Perry ainda escreveu que sentia medo de ser dispensado por ela no futuro.