Marvel Studios demite Jonathan Majors após ator ser condenado por agressão

O Marvel Studios encerrou o contrato com Jonathan Majors após o ator ser considerado culpado de crimes de agressão e assédio por um júri em Nova York. A decisão do estúdio foi confirmada por um representante ao portal Deadline.

O ator interpretou o vilão Kang no filme "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e na série "Loki". Seu papel era considerado importante para as próximas produções do estúdio, incluindo o de antagonista maior no quinto "Vingadores".

O ator Jonathan Majors - Steven Hirsch/Pool/Reuters

O caso acontece desde março deste ano, quando o ator foi preso pela polícia de Nova York sob a acusação de agredir a ex-namorada, a coreógrafa Grace Jabbari, no banco de trás de seu carro. No processo, Jabbari relatou que Majors a teria agredido após ela pegar seu telefone e ver uma mensagem em que uma mulher escrevia a ele que gostaria de o estar beijando naquele momento.

A prisão aconteceu após o ator ligar para a emergência no dia seguinte, pedindo socorro à coreógrafa depois de a encontrar desacordada no chão de seu apartamento. A polícia decidiu por conter Majors após detectar que Jabbari tinha uma lesão na cabeça, uma ferida na orelha e um dedo quebrado.

Além da agressão, a promotoria do estado de Nova York defendeu a tese de que o ator teria controlado Jabbari durante o relacionamento do casal, que durou dois anos. Provas exibidas ao júri incluíram mensagens em que o artista ameaçava suicídio para a impedir de ir ao hospital tratar de uma lesão na cabeça.

A demissão dos projetos do Marvel Studios marca um novo capítulo na crise de carreira que Majors vive com o caso. Ele também perdeu o contrato com a sua agência de gerenciamento de carreira, a Lede Company, e viu o filme "Magazine Dreams", em que faz o protagonista e pelo qual era cotado para o Oscar, ser retirado do calendário de lançamentos da Disney, a distribuidora global do projeto.