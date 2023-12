São Paulo

Morreu neste sábado, dia 30, o ator Tom Wilkinson, indicado ao Oscar duas vezes pelos papéis em "Entre Quatro Paredes" e "Conduta de Risco". Ele tinha 75 anos e, de acordo com parentes, morreu de forma repentina em sua casa.

O ator Tom Wilkinson em cena do filme "Entre Quatro Paredes" - Miramax Films/AFP

"A família pede por privacidade neste momento", diz o comunicado divulgado à imprensa, que afirma ainda que o britânico estava ao lado da mulher. Detalhes da causa da morte não foram compartilhados com o público.

Principais trabalhos de Wilkinson no cinema, "Entre Quatro Paredes" e "Conduta de Risco" foram responsáveis por apresentá-lo de forma mais ampla ao público americano, abrindo as portas de Hollywood quando foi indicado ao Oscar de melhor ator, pelo primeiro filme, de 2001.

Nele, viveu o ex-marido de Sissy Spacek, que interpreta uma mulher mais velha que se apaixona por um estudante recém-chegado à cidade onde vive. A direção foi de Todd Field, recentemente indicado ao Oscar por "Tár".

Já em 2007, com "Michael Clayton", ou "Conduta de Risco", como foi batizado no Brasil, dividiu a tela com George Clooney, que viveu um advogado responsável por limpar a sujeira de clientes poderosos. Tony Gilroy foi o diretor do longa, que ainda teve Tilda Swinton no elenco.

Tom Wilkinson no filme "Ou Tudo ou Nada", ou "The Full Monty" - Reprodução

Antes, no entanto, Wilkinson já era bastante popular em seu Reino Unido natal. Havia vencido o Bafta por "Ou Tudo ou Nada", "The Full Monty" no original, de 1997, como um dos integrantes do grupo de trabalhadores siderúrgicos desempregados que decidem formar um show de striptease.

No prêmio máximo do cinema e da televisão britânicos, ainda foi indicado pelas séries "Martin Chuzzlewit" e "Cold Enough for Snow" e pelos filmes "Shakespeare Apaixonado" e, novamente, "Entre Quatro Paredes" e "Michael Clayton".

Wilkinson continuava ativo na profissão e nos últimos anos apareceu em longas populares, como "O Exótico Hotel Marigold", "O Grande Hotel Budapeste" e "Selma: Uma Luta Pela Igualdade". Neste ano, esteve em cena na minissérie derivada "Ou Tudo ou Nada de Novo".

Seu último trabalho, o filme "Bone in the Throat", sobre um chef de cozinha que se envolve com a máfia ao testemunhar um assassinato, está em pós-produção.