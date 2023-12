Palco do Globo de Ouro por pouco não enfrenta greve durante cerimônia

São Paulo

A 81ª edição do Globo de Ouro, que será no dia 7 de janeiro, correu o risco de enfrentar um protesto no dia da cerimônia, que acontecerá no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, na Califórnia.

O Beverly Hilton Hotel, que sediará o Globo de Ouro em janeiro de 2024 - Reprodução/Booking

Isso porque os funcionários do luxuoso hotel estavam em greve há semanas, encerrada temporariamente após o hotel anunciar um acordo provisório com a categoria, informa a Variety.

"Juntos, o icônico Beverly Hilton e seus funcionários preparam o cenário para a temporada de premiações e estamos muito satisfeitos por fazê-lo mais uma vez", diz o comunicado do hotel.

O temor da greve atingir a premiação foi intensificado após Hollywood enfrentar duas longas paralisações, dos atores e roteiristas, que marcaram a história da indústria cinematográfica nos últimos meses. Foi apenas no início de novembro que a greve dos atores teve fim, após 118 dias.

A greve dos funcionários de hotel se espalha por dezenas de redes na região de Los Angeles, Beverly Hills e Santa Monica desde julho, afirma a Variety. O foco do sindicato Unite Here Local 11 tem sido garantir o aumento de salários para compensar a alta da inflação, assim como melhorias de benefícios e pensões.

Os protestos continuam em outros hotéis da região, apesar do acordo com o Beverly Hilton.