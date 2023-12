Princesa Diana em 'The Crown', Elizabeth Debicki se sente presa à personagem

The New York Times

Em "The Crown", a história da Princesa Diana só poderia terminar de uma maneira. Para Elizabeth Debicki, que interpretou Diana nas temporadas cinco e seis da série da Netflix sobre a família real britânica, as cenas que antecipam a tragédia inexorável em um túnel de Paris foram ao mesmo tempo fáceis e terríveis de filmar.

A parte terrível era a responsabilidade. Diana era uma pessoa real, uma mãe. Ela realmente morreu dessa maneira, em um acidente de alta velocidade enquanto fugia de uma horda de paparazzi. Debicki, que assumiu o papel de Emma Corrin, sentiu que devia aos espectadores, muitos dos quais se lembram de Diana, interpretar o papel com precisão perfeita e coração.

A atriz Elizabeth Debicki, que vive a princesa Diana em 'The Crown' - Jingyu Lin/The New York Times

A facilidade veio de já ter interpretado a personagem por uma temporada inteira. Na sexta temporada, a voz, os gestos —isso veio naturalmente. Debicki, que cresceu em Melbourne, Austrália, usou uma metáfora costeira. "Naquela época, eu estava na água", disse ela. "Tipo, estou aqui. Vamos nadar."

A corrente estava com ela. Ao longo da sexta temporada, há cenas de Diana e seu novo namorado, Dodi Fayed, vivido por Khalid Abdalla, fugindo dos paparazzi. "São literalmente horas e horas e horas dentro de carros com pessoas gritando e batendo nas janelas", disse ela. "Parando, saindo, o rugido absoluto do som, entrando no prédio, porta fechada, segurança. E então fazemos tudo de novo."

Sentiu-se exaustivo, sentiu-se assustador, sentiu-se muito real. Quando chegou a hora de filmar a última noite de Diana, Debicki não estava atuando tanto quanto reagindo, ela disse, deixando seu corpo responder aos batidos, ao rugido das motocicletas impulsionadas por dublês passando.

"Muito do que fazer esse show é apenas se render", disse Debicki. "Essa parte da história foi realmente sombria e difícil. Eu só pensei: eu só tenho que ir lá."

Debicki, chique em um conjunto de calça de veludo cotelê e sapatos baixos, estava falando em uma tarde de meados de novembro, logo após o lançamento da primeira parte da sexta e última temporada de "The Crown".

Com 1,90m de altura, ela é ainda mais alta que Diana e muito menos tímida. Ela olha diretamente para uma pessoa, não de lado ou para cima através de seus cílios. Ainda assim, ela e Diana compartilham um senso de humor gentilmente malicioso. "Ambas gostam de provocar", disse Abdalla, seu colega de elenco, em uma entrevista telefônica recente.

Debicki nunca fez um teste adequado para interpretar Diana, em terra ou em um iate. Após a primeira temporada de "The Crown", ela fez um teste para um papel de convidada. Ela não conseguiu. Mas seu agente disse a ela que o programa poderia querê-la mais tarde para interpretar Diana. Debicki não confiou.

Ela não via a semelhança e nunca interpretou um papel de ingênua. Mesmo quando era uma estudante de teatro de 17 anos, ela interpretava viúvas, esposas e mães, mulheres mais velhas e mais experientes. Uma vez que Corrin foi anunciada como Diana na quarta temporada, ela desistiu do papel completamente.

Mas Peter Morgan, criador de "The Crown", sempre pretendia que Debicki interpretasse uma Diana mais velha. "Ela sempre foi única para mim", escreveu em um e-mail recente. "Se ela tivesse recusado, eu não teria outra opção a não ser escrever o programa de forma diferente."

Eles se encontraram na casa de Morgan, pouco antes do fechamento pandêmico. Debicki estava tão nervosa que acabou saindo acidentalmente com um dos livros de Morgan. Morgan insistiu para que ela ficasse com ele.

Debicki então embarcou nesse "mar infinito de pesquisa", disse ela, lendo caixas de documentação, examinando fotografias, assistindo a vídeos. Aperfeiçoar o dialeto e a cadência específicos de Diana —suave, aristocrática, muitas vezes mais forte no início da frase do que no final— era de suprema importância.

Ela também teve que dominar a postura e a linguagem gestual da princesa. Então ela teve que fazer o trabalho mais difícil: construir a personalidade e as memórias que fariam uma pessoa se mover e falar dessa maneira.

"Como atriz estudando um personagem, não há nada mais que você possa pedir do que o desafio de misturar a vida real e o imaginário", disse ela. A Diana que ela criou é glamorosa, ferida, brincalhona, sabedora.

Ela deu muito de si mesma para essa criação, mas Diana, ela acredita, retribuiu. "Interpretar esse personagem me permitiu amar as pessoas ao meu redor", disse ela. "Talvez pareça muito piegas ou algo assim, mas eu me dei total permissão para simplesmente amar absolutamente essas pessoas."

Diana era talvez a mais amada da realeza, e à medida que Debicki começava a filmar a quinta temporada, ela absorvia um pouco dessa adoração. No local, as pessoas frequentemente se aproximavam dela como se ela fosse Diana, pedindo para falar com ela, querendo que ela segurasse seu bebê. Mas nas cenas roteirizadas, que em sua maioria tratavam de sua separação e divórcio do príncipe Charles, papel de Dominic West, ela experimentava o oposto, uma sensação de isolamento.

Isso tornou a sexta temporada, pelo menos no início, um certo alívio. Ao ter acesso às imagens de CCTV de Diana e Fayed na noite em que morreram, ela e Abdalla concordaram que viram uma intimidade real ali, talvez até mesmo um amor verdadeiro.

Debicki tem a sorte de nunca ter sido perseguida pelos paparazzi. "Não sou particularmente interessante dessa forma", ela se esquivou. As cenas em que eles perseguem Diana a afetaram profundamente, e essa perseguição se intensifica até, no final do terceiro episódio, Diana não ter mais para onde fugir.

Morgan optou por não mostrar nem o acidente nem a morte eventual de Diana em um hospital, uma escolha com a qual Debicki concorda. "Não acho que seja necessário", ela disse. "Você deve proceder com enorme respeito e cautela, porque isso foi uma pessoa real e uma tragédia profunda e horrível."

Mesmo assim, e apesar de a grande maioria de suas cenas terem sido filmadas há um ano, ela não sente que tenha escapado completamente da personagem ou dessa tragédia. Interpretar Diana significou assumir o amor, a adoração e a vulnerabilidade exquisita, e também a dor. Nada disso foi apagado. Ela ainda está na água, ainda nadando.

"Ainda estou talvez um pouco emocionalmente presa", ela disse. "Não acho que realmente tenha deixado isso, essa é a resposta honesta."