Onde ver sucessos de 1998 como 'Soldado Ryan' e 'Central do Brasil' no streaming

Pode ir se preparando: tão logo chegue 2024, e começarão a pipocar as reportagens e ensaios sobre os 25 anos de um dos melhores 12 meses da história do cinema, 1999.

Foi de fato um período excelente, com uma combinação de grandes sucessos de bilheteria ("Star Wars: Episódio 1", "O Sexto Sentido", "Toy Story 2", "Matrix"), e lançamentos de todos os gêneros, com fenômenos pop ("Dez Coisas Que Odeio Em Você", "Um Lugar Chamado Notting Hill", "Como Enlouquecer Seu Chefe", "O Clube da Luta") e filmes de grandes diretores ("O Talentoso Ripley", "De Olhos Bem Fechados", "Buena Vista Social Club").

Mas 1998, ensanduichado entre o megablockbuster "Titanic", de 1997, e a explosão de surpresas do ano seguinte, também teve muitos filmes que merecem ser lembrados por seu impacto naquele momento e no quarto de século seguinte. Escolhi alguns dos títulos mais marcantes daquele ano para relembrar e ver no streaming.

Ah, e estou usando como referência a data de estreia original dos filmes nos EUA, que é, generalizando grossamente, quando começa a pegada cultural deles.

Briga histórica no Oscar

A cerimônia do Oscar de 98 (que aconteceu em 99) é uma das mais históricas, em especial pela briga acirradíssima entre "O Resgate do Soldado Ryan" e "Shakespeare Apaixonado".

O primeiro, uma história trágica da Segunda Guerra dirigida por Steven Spielberg, parecia ter a estatueta de Melhor Filme garantida, mas uma campanha pesada do rei das manobras, Harvey Weinstein, deu o título ao azarão, um romance com Ben Affleck e Gwyneth Paltrow.

Spielberg sairia do Dorothy Chandler Pavillion com o prêmio de Melhor Diretor e o filme levaria mais quatro categorias, mas ficaria atrás de "Shakespeare", com sete Oscars.

"O Resgate do Soldado Ryan": Netflix (até 1º.jan) e na Globoplay, 170 min.

"Shakespeare Apaixonado": disponível para aluguel em Claro Video, Amazon e iTunes, 123 min.

Tom Hanks em cena do filme "O Resgate do Soldado Ryan" - Divulgação

Enquanto isso, no Brasil

Nessa mesma corrida do Oscar estava "Central do Brasil". O filme de Walter Salles, um marco do cinema da retomada, foi indicado a Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, pelo trabalho de Fernanda Montenegro —a primeira atriz latino-americana e a primeira brasileira a concorrer ao prêmio. Perderia nas duas categorias, para "A Vida É Bela", de Roberto Benigni, e Gwyneth Paltrow, por "Shakespeare Apaixonado".

Também foi o ano de "Cinderella Baiana" (indisponível no streaming), é claro.

"Central do Brasil": Globoplay, 113 min.

Grandes começos

1998 veria as estreias de vários filmes independentes que lançariam ou consolidariam a carreira de uma geração de diretores, como Wes Anderson, com "Três É Demais", Guy Ritchie ("Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes"), Darren Aronofsky ("Pi") e Christopher Nolan ("Seguinte").

Foi ainda o ano de "O Grande Lebowski", que mal fez US$ 18 milhões (de então) nas bilheterias americanas, mas viraria um enorme clássico cult dos irmãos Joel e Ethan Cohen, e de "Velvet Goldmine", o filme que levou Todd Haynes do Festival de Sundance ao de Cannes e ao Oscar.

"Três é Demais": Star+, 93 min.

"O Grande Lebowski": Telecine, 117 min.

"Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes": PrimeVideo e Telecine, 106 min.

"Velvet Goldmine": HBOMax, 123 min.

"Pi": disponível para aluguel no Google Play, 84 min.

Olho no futuro

A ideia de ter a vida inteira televisionada e exposta ao mundo foi levada aos extremos da ficção antes que a realidade pudesse testar seus próprios limites.

Em "O Show de Truman: O Show da Vida", um ano antes da estreia do primeiro "Big Brother", na Holanda, o diretor Peter Weir e o roteirista Andrew Niccol imaginaram uma versão mais radical do que os reality shows nos oferecem: um protagonista cuja existência é uma mentira para todos, menos para ele mesmo.

"O Show de Truman: O Show da Vida": disponível para aluguel em ClaroVideo, Amazon Google Play e iTunes, 103 min.

O ator Jim Carrey em cena do filme 'O Show de Truman: O Show da Vida' - Divulgação

Revoluções europeias

Em 1995, Lars von Trier e Thomas Vinterberg, dois cineastas dinamarqueses, assinaram o manifesto conhecido como "Dogma95", em que se comprometiam a fazer filmes sem artifícios, centrados naquilo que acontece em frente às câmeras, nos enredos e atuações, e rejeitando efeitos especiais e pós-produção.

Os dois primeiros filmes dessa escola estrearam em 98, "Festa de Família", de Vinterberg (Dogma #1) e "Os Idiotas", de Von Trier (Dogma #2).

Mais ao sul, o alemão Tom Tykwer estreava "Corra, Lola, Corra", um thriller inovador que seria imitado inúmeras vezes nas décadas seguintes.

"Festa de Família": Mubi, 105 min.

"Os Idiotas":Mubi, 114 min.

"Corra, Lola, Corra": disponível para aluguel em ClaroVideo, Amazon e iTunes, 80 min.

Cena de 'Os Idiotas', de Lars von Trier - Divulgação

Este mundo é pequeno demais para nós dois

De vez em quando acontece de dois filmes sobre o mesmo assunto emergirem ao mesmo tempo. Em 1998, houve ao menos duas dessas coincidências: primeiro, dois asteroides colocaram a vida na Terra em perigo em "Impacto Profundo" e "Armageddon", dois sucessos de bilheteria no verão americano.

Depois, "Vida de Inseto" e "FormiguinhaZ" investigaram a vida na Terra debaixo para cima.

"Impacto Profundo": disponível para aluguel em Amazon, Google Play e iTunes, 120 min.

"Armageddon": Star+, 151 min

"Vida de Inseto": Disney+, 95 min

"FormiguinhaZ": Telecine, 83 min.

Bruce Willis e Ben Affleck em cena do filme 'Armageddon' - Divulgação

Sessão da tarde

Digo por experiência própria que 1998 foi um bom ano para ser criança, ao menos na frente da televisão. É o ano de "Operação Cupido", o filme que lançou Lindsay Lohan, de "Babe: O Porquinho Atrapalhado na Cidade", que alimentou muitos pesadelos por aí, e de "Mulan", a princesa #representatividade asiática da Disney, com ótimas músicas e montagens de treinamento.

"Operação Cupido": Disney+, 128 min.

"Babe: O Porquinho Atrapalhado na Cidade": disponível para aluguel em ClaroVideo, Amazon, Google Play e iTunes, 92 min.

"Mulan": Disney+, 87 min.

Menções honrosas

"Arquivo X: O Filme": Star+, 121 min

"Da Magia à Sedução": disponível para aluguel em iTunes, Amazon e Google Play, 103 min.

"Elizabeth": disponível para aluguel em Claro Video, Amazon e iTunes, 124 min.

"Irresistível Paixão": disponível para aluguel em Claro Video, Amazon, Google Play e iTunes, 123 min.

"Jogada Decisiva": Star+, 136 min.

"Mensagem Para Você": disponível para aluguel em Amazon, Google Play e iTunes, 119 min.

"Quem Vai Ficar Com Mary?": Star+, 119 min.

"Tango": PrimeVideo (só até o dia 13.dez), PlutoTV (dublado, com anúncios), Looke, Netmovies (com anúncios). 115 min.

O que está chegando

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Assassinos da Lua das Flores"

Já é possível alugar o novo filme de Martin Scorsese, sobre o "Reino de Terror", período no começo do século 20 em que dezenas de osages foram assassinados em uma disputa pelos direitos de terras com petróleo. Em algum momento, o filme estreará na AppleTV+.

Disponível para aluguel em Amazon, iTunes e ClaroTV+, 206 min

"John Lennon: Assassinato Sem Julgamento"

Série documental narrada por Kiefer Sutherland revela novos detalhes do assassinato do músico em 1980.

AppleTV+, três episódios

O músico John Lennon em foto de arquivo em episódio da série 'John Lennon - Assassinato Sem Julgamento' - Divulgação

"A História Delas"

Nova série brasileira da Star+. Após o marido ser acusado de fraude, Isabel (Letícia Spiller) e sua filha, Ana Rosa (Bia Arantes), são obrigadas por circunstâncias televisivas a morar na casa da ex-babá, Marta (Cris Vianna), e sua filha, Ana Jasmin (Emma Araujo).

Star+, uma temporada, oito episódios.

Cena da série 'A História Delas', que estreou na Star+ - Divulgação

"Acampamento de Teatro"

Troy (Jimmy Tatro), filho da dona de um acampamento de teatro, precisa salvar o estabelecimento após a mãe entrar em coma. Ele conta com a ajuda de dois ex-alunos e funcionários dela, Rebecca-Diane (Molly Gordon, da segunda temporada de "O Urso" que codirigiu e escreveu o filme) e Amos (Ben Platt, de "Dear Evan Hansen", que também é corroteirista).

Star+, 93 min.

Da esq., os corroteiristas Nick Lieberman, Molly Gordon, Noah Galvin e Ben Platt em uma sessão especial do filme 'Acampamento de Teatro' - Kena Betancur - 10.jul.23/AFP

"O Mundo Depois de Nós"

Não me empolguei muito com o novo filme do Sam Esmail sobre um apocalipse tecnológico, mas me empolguei com a Julia Roberts, quem diria. Escrevi uma crítica do filme aqui.

Netflix, 138 min.

Myha'la, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Julia Roberts em cena de 'O Mundo Depois de Nós' - JoJo Whilden/Divulgação

Veja antes que seja tarde

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Garota Exemplar"

Excelente adaptação do livro de Gillian Flynn dirigida por David Fincher com um elenco inesperadamente perfeito: Ben Affleck, Rosamund Pike, Carrie Coon, Kim Dickens, Patrick Fugit, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Sela Ward, Emily Ratajkowski, Casey Wilson, todos insubstituíveis em seus papéis.

HBOMax até 31.dez, 149 min.