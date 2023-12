Saiba como foi a passagem de Beyoncé por Salvador com o filme da turnê 'Renaissance'

Salvador

Às 23h13 desta quinta-feira, Beyoncé subiu ao palco montado na área externa do Centro de Convenções de Salvador, na Bahia, confirmando com a sua sonhada presença os boatos sobre a sua vinda, que antes pareciam inverossímeis.

"Brasil, eu te amo tanto", disse em inglês a cantora, que teve seu nome gritado em coro pelo público. Precedida por fogos de artifício, que serviram de alerta geral, e pela breve introdução de uma apresentadora, Beyoncé surgiu com um vestido todo prateado, que lhe cobria até parte do cabelo, para o delírio dos fãs.

A cantora Beyoncé em evento em Salvador, na Bahia - Divulgação

"Eu vim porque eu amo muito vocês", disse a artista, que teve no palco a companhia da banda Didá, pioneira na afro percussão feminina no Brasil, com um show de abertura. "Não há ninguém como vocês. Vocês são únicos. A número um e a única: Bahia."

Em seguida, a artista pediu que os fãs aproveitassem a noite, anunciou a DJ baiana Lunna Montty como a próxima atração e foi embora, deixando os fãs extasiados.

Beyoncé não cantou nenhuma música nem anunciou que fará uma turnê pelo Brasil, como se especula nas redes sociais. Ao todo, entre palavras e aplausos, a cantora ficou no palco por quatro minutos.

O mistério e o burburinho sobre a sua vinda começaram a se formar na terça-feira, quando foi divulgado que a "Club Renaissance", uma festa surpresa para fãs da cantora, seria realizada em Salvador para convidados, com o local divulgado somente na quinta, dia da estreia brasileira do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé".

A festa já aconteceu em outras cidades do mundo, mas nunca contou com a presença da cantora. O filme estreou no Brasil mostrando a jornada da "Renaissance World Tour". Durante a edição, Beyoncé e sua equipe se impressionaram com a grande presença de brasileiros em seus shows pelo mundo, o que a levou a se decidir por realizar o evento no Brasil em retribuição ao apoio dos fãs.

"É muito importante para mim estar na Bahia", disse a cantora. "Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. 'Renaissance' é sobre liberdade, beleza —tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos estes anos. Vocês são únicos, Bahia."

No Centro de Convenções, mesmo antes de ter certeza da presença da artista, o público estava animadíssimo. Uma grande parte dos presentes ousou na escolha das roupas, como se estivessem num arrojado desfile de moda.

No evento, foi servido a todos um buffet gratuito, com salgados, bebidas e picolés. Do lado de fora, muitos fãs que não conseguiram entrar aguardaram até o fim do evento para tentar ver a cantora, que segurou uma bandeira da Bahia enquanto falou ao público.

Sua relação com o estado já é antiga. Em 2010, ela se apresentou no palco do Parque de Exposições, em Salvador, com abertura de Ivete Sangalo. Três anos depois, ela gravou algumas cenas do clipe de "Blue" no distrito de Trancoso, no litoral sul da Bahia.

"Salvador tem se posicionado como uma capital de protagonismo negro. A escolha da cidade para essa festa internacional da cantora Beyoncé faz todo sentido para a narrativa dela em relação à cultura negra", diz Pedro Tourinho, secretário de Cultura e Turismo de Salvador. "Salvador vem fazendo esse movimento para se conectar com o mundo e, naturalmente, o mundo começa a se conectar com Salvador".

Durante a semana, a equipe da cantora foi vista em Salvador, participando de um evento organizado pela Central Única das Favelas , a CUFA Brasil, e depois visitando a Universidade Estadual da Bahia, dando mais indícios da sua vinda.

Logo após sua participação no evento, Beyoncé atualizou sua localização no Instagram para "Salvador, Bahia, Brazil". Em seguida, publicou fotos suas no evento e com a bandeira do Brasil.

"Ela ter vindo e este evento ter acontecido em Salvador, e não em São Paulo, é um grande diferencial. É você deslocar o centro dos grandes eventos internacionais para o Nordeste. Beyoncé escolher vir para a Bahia é estar de acordo com todo o movimento que Salvador está protagonizando", diz a diretora de cinema Dayse Porto.