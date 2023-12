Sean Combs é acusado de ter drogado e estuprado garota de 17 anos em 2003

São Paulo

Sean Combs, também conhecido como Diddy, foi acusado de estuprar em grupo uma garota de 17 anos em 2003, em um processo judicial apresentado nesta quarta-feira (6). Jane Doe, que prestou a denúncia, diz ter estado com o rapper em um jato particular de Michigan para Nova York, onde foi estuprada por três pessoas, incluindo Combs e Harve Pierre, presidente da Bad Boy Entertainment.

De acordo com veículos estrangeiros, o processo diz que o artista e os outros envolvidos a drogaram e embebedaram e que Combs a estuprou sobre a pia do banheiro enquanto a consciência da garota oscilava, e que ele teria depois assistido a um terceiro homem a estuprando.

O rapper Sean Combs - AFP

No documento, também consta que Doe decidiu entrar com a ação após ler sobre o processo aberto pela cantora Cassandra Ventura, conhecida como Cassie, contra Combs no mês passado. Ventura acusa o rapper de estuprá-la e espancá-la ao longo de uma década. Doe também menciona o processo movido pela ex-assistente do músico, que o acusa de aliciamento e agressão sexual.

"Ver outras duas mulheres corajosamente se manifestando contra o Sr. Combs e o Sr. Pierre, respectivamente, deu à Sra. Doe a confiança para contar sua história também", afirma o processo.

O texto inclui fotos de Doe no colo de Combs e no estúdio do músico. Uma nota divulgada por Douglas Wigdor, advogado da mulher, diz que os atos do rapper deixaram marcas que não sumirão em sua cliente.

"Conforme alegado na reclamação, os réus se aproveitaram de uma adolescente vulnerável do ensino médio como parte de um esquema de tráfico sexual que envolvia drogar e embebedá-la e transportá-la de jato particular para Nova York, onde ela foi estuprada em grupo pelos três réus individuais no estúdio do Sr. Combs."

"Como resultado de ser estuprada pelo Sr. Combs, Sr. Pierre e o Terceiro Assaltante, a Sra. Doe sofreu um significativo sofrimento emocional e sentimentos de vergonha que atormentaram sua vida e seus relacionamentos pessoais por 20 anos", alega o processo.

O processo de Cassie contra Sean Combs foi resolvido através de um acordo extrajudicial um dia depois de a artista denunciá-lo por estupro. Nos últimos dias, o rapper foi alvo de mais dois processos de agressão sexual, e negou todas as acusações.

"Nas últimas semanas, sentei-me em silêncio e observei as pessoas tentarem assassinar meu caráter, destruir minha reputação e meu legado", disse ele em um comunicado divulgado na última quarta-feira.

"Acusações revoltantes foram feitas contra mim por indivíduos que procuram dinheiro fácil. Deixe-me ser absolutamente claro: eu não fiz nenhuma das coisas horríveis que estão sendo alegadas. Vou lutar pelo meu nome, minha família e pela verdade."