Sem especial de Natal, Porta dos Fundos lança minissérie de final de ano

São Paulo

O especial de Natal de 2023 do Porta dos Fundos foi cancelado por conter piadas impróprias para este momento de guerra no Oriente Médio, mas os fãs do grupo não ficarão sem novidades neste fim de ano.

Cena da minissérie de fim do ano do Porta dos Fundos - Reprodução

Esta minissérie com oito episódios traz Ed Gama, Estevam Nabote, Rafael Saraiva, Fábio de Luca e Rafa Azevedo como funcionários do Porta que não conseguem sair do escritório, pois estão participando de um reality show.

Instagram, Facebook, Kwai, TikTok e X, grátis

Portas (Ao Vivo)

A cantora Marisa Monte disponibiliza a gravação de seu show "Portas". O registro ao vivo foi feito na Arena Jockey, no Rio de Janeiro, em outubro.

YouTube de Marisa Monte, grátis

Norma

A atriz argentina Mercedes Morán coescreveu o roteiro desta comédia dramática em que faz o papel principal: o de uma mulher que entra em crise depois que sua governanta pede demissão.

Netflix, 14 anos

O Babá

Nesta sitcom mexicana, uma mulher divorciada contrata um rapaz inexperiente para cuidar de seus três filhos. Os dois se envolvem romanticamente, mas o ex-marido dela quer reatar o casamento.

Netflix, 12 anos

Kim vs Kanye: O Divórcio do Século

A separação de Kanye West e Kim Kardashian é contada nesta minissérie documental em dois episódios. O primeiro traz o ponto de vista dorapper , e o segundo, o da modelo e influenciadora.

HBO Max, 12 anos

Esteros

Dois amigos de infância se reencontram depois de mais de dez anos, e percebem que sempre foram apaixonados um pelo outro. Os brasileiros Renata Calmon e Felipe Titto participam deste filme argentino.

Prime Video, 16 anos

Uma Família de Dois

Na versão francesa da comédia mexicana "Não Aceitamos Devoluções", Omar Sy faz um solteirão que, de uma hora para outra, precisa cuidar da filha pequena, que ele nem sabia que tinha.

SBT, 23h15, 12 anos