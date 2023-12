Especial de 70 anos da Record lembra estrelas que foram destaque da casa

São Paulo

A emissora reúne as estrelas de seu elenco para mais um especial de fim de ano. Entre elas, Adriane Galisteu, Ana Hickmann, Luiz Bacci, Mariana Rios, Rodrigo Faro e outros. No comando está Tom Cavalcante, de volta à casa.

Record celebra 70 anos homenageando estrelas que já foram da casa - Divulgação

Além da troca de presentes e de números musicais com Wanderléa e Joelma, o programa, que celebra os 70 anos da Record, homenageará nomes como Xuxa, Sabrina Sato, Renato Aragão, Elis Regina e Gugu Liberato, que estiveram entre os contratados da emissora. A segunda parte vai ao ar na terça, no mesmo horário.

Record, 22h45, livre

Beethoven-Fest

O último espetáculo do ano da Osesp recria o concerto apresentado por Ludwig van Beethoven em Viena, em 1808. O especial incorpora duas edições do programa "Falando de Música", em que músicos e especialistas detalham as obras incluídas na apresentação.

Arte1, 14h, livre

Baile do Menino Deus

O espetáculo que celebra o Natal de um jeito bem brasileiro celebra 40 anos. Esta também é sua 20ª edição no Marco Zero do Recife, de onde será transmitido ao vivo.

YouTube do Baile do Menino Deus, 20h, grátis

Rivellino, Histórias do Tempo que Voa

Roberto Rivellino foi um dos maiores craques do futebol brasileiro nos anos 1970, e hoje é comentarista esportivo da emissora. Neste documentário inédito, o ex-jogador fala de sua paixão pela observação de pássaros e também de seus amigos Pelé e Maradona.

Cultura, 20h15, livre

Frozen 2

Na continuação do grande sucesso de animação da Disney, a princesa Elsa embarca numa jornada para descobrir por que tem poderes mágicos.

Globo, 22h25, livre

Dolores Duran – O Coração da Noite

Adiléia Silva da Rocha morreu aos 29, mas deixou uma marca na música brasileira. Sua trajetória é narrada no documentário de Juliana Baraúna e Igor Miguel. O filme traz depoimentos de familiares, jornalistas e do músico João Donato, que namorou Dolores.

Curta!, 22h45, livre