TV Globo exibe nesta segunda 'Ritmo de Natal', filme com Taís Araújo

São Paulo

No filme "Ritmo de Natal", uma cantora de funk se envolve com um violinista clássico. Eles escondem o namoro das famílias e da imprensa, e vão passar o Natal sozinhos na região serrana do Rio de Janeiro.

Mas os pais dela, da velha guarda do funk, descobrem onde eles estão, assim como a mãe dele, uma consagrada pianista. O choque cultural é inevitável.

Elenco do filme 'Ritmo de Natal' - TV Globo

O primeiro longa do núcleo de Filme dos Estúdios Globo tem roteiro de Juan Jullian e Leonardo Lanna e direção de Allan Fitterman. No elenco, estão Clara Moneke, Isacque Lopes, Taís Araújo, Paulo Tiefenthaler e Vilma Melo.

Globo, 22h25, e Globoplay, 10 anos

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

Na continuação do já clássico longa em animação, um grupo de galinhas invade uma granja especializada na produção de nuggets.

Netflix, livre

Murilo Couto: Leso

Neste especial de stand-up, Murilo Couto tenta explicar como alguém tão "leso" quando ele conseguiu se tornar comediante.

Prime Video, 16 anos

CNN Prime Time

O programa estreia a série de reportagens "Petróleo na Amazônia", comandada pelo analista de política Caio Junqueira, com imagens do repórter cinematográfico Djalma Sena. Exibição de segunda (18) a sexta (22).

CNN Brasil, 20h, livre

Belas e Recatadas

Nesta mistura de comédia e ação, uma jovem britânica de origem indiana que treina para se tornar dublê usa suas habilidades em lutas marciais para sequestrar a irmã, salvando-a de um casamento arranjado.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Roda Viva

No último programa do ano, Alceu Valença senta-se pela primeira vez no centro da roda. Ele fala de sua trajetória e também do álbum "Bicho Maluco Beleza", que sai em janeiro e traz grande sucessos regravados em duetos com grandes nomes da MPB.

Cultura, 22h, livre

Amar o Mar

A sexta temporada da série traz seis episódios curtos sobre a reprodução dos corais brasileiros, ameaçados pelo aquecimento global.

Canal do Coral Vivo no YouTube, grátis