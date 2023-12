Vin Diesel é acusado de assediar sexualmente o seu assistente em processo

São Paulo

O ator Vin Diesel foi acusado de assédio sexual em um processo submetido nesta quinta-feira (21) à corte americana. A denúncia foi feita por Asta Jonasson, que serviu como assistente do ator em 2010.

A defesa do artista não se pronunciou até o momento sobre o caso

O ator Vin Diesel - Mario Anzuoni/Reuters

De acordo com Jonasson, o ator teria a encurralado na parede de um quarto de hotel e se masturbado diante dela durante as filmagens de "Velozes e Furiosos 5" na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Ela também acusa Diesel de forçá-la a se deitar na cama com ele, agarrando seus peitos e forçando beijos na região do tórax mesmo depois dela pedir para que ele parasse.

O processo diz que o artista ainda tentou arrancar a sua calcinha antes que Jonasson começasse a gritar e corresse para o banheiro do quarto. Horas depois, ela foi demitida do cargo de assistente pela irmã de Diesel, Samantha Vincent, que atua como presidente da empresa criada em torno dele.

O processo foi submetido no estado da Califórnia, onde vigora uma lei dedicada a proteger vítimas de abusos sexuais, com cláusulas previstas a tentativas de acobertamento dos casos.