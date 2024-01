Escritora japonesa confessa que ChatGPT escreveu parte de seu romance premiado

São Paulo

A escritora japonesa Rie Kudan admitiu que o seu romance mais recente "Tokyo-to Dojo-to", foi escrito em colaboração com a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT. Segundo a autora de 33 anos, em torno de 5% do romance foi feito pela plataforma.

A autora japonesa Rie Kudan - qudanrie no Instagram

Kudan fez a declaração durante a cerimônia do Prêmio Akutagawa na última quarta-feira (17), no Japão, que premiava a obra. No evento, o júri da premiação disse que a obra era tão perfeita que era difícil encontrar defeitos nela.

No discurso de agradecimento do prêmio, a autora disse que usou todo o potencial da inteligência artificial para escrever a obra, e que fala com frequência com o sistema a ponto de lhe confiar segredos íntimos. As respostas dadas pelo ChatGPT, segundo ela, inspiraram alguns dos diálogos do romance.

"Tokyo-to Dojo-To", ou "A torre da compaixão de Tóquio", conta a história de uma prisão localizada numa torre em uma Tóquio futurista. O edifício, descobre-se logo na trama, é projeto de uma arquiteta que está incomodada com a sociedade daquela época. A publicação tem por tema a inteligência artificial e sua relação com a humanidade.