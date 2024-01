Festival de Verão Salvador, com Ivete Sangalo, é exibido pela TV e pelo streaming

São Paulo

O canal Multishow e a plataforma Globoplay, com sinal aberto para não-assinantes, exibem ao vivo o Festival de Verão Salvador, maior evento cultural da capital baiana fora do carnaval. No domingo, a transmissão começa mais cedo, às 15h15.

A cantora Ivete Sangalo - Eduardo Anizelli/Folhapress

A lista de atrações inclui Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Thiaguinho, Baco Exu do Blues, Gloria Groove, Iza, Liniker, Carlinhos Brown, Claudia Leitte, o americano CeeLo Green e muitos outros. Além de Caetano Veloso, que interrompe suas "férias radicais" para apresentar o show "Transa". A Globo exibe um compacto com melhores momentos nos dois dias.

Multishow e Globoplay, 17h15, e Globo, 1h, livre

A Favorita

Uma nova serva chega à corte da rainha Anne, na Inglaterra do século 18. Ela irá disputar a preferência da monarca com uma cortesã que já estava ali. Olivia Colman venceu o Oscar de melhor atriz pelo papel da rainha, e Emma Stone e Rachel Weisz foram indicadas ao prêmio de melhor coadjuvante.

Netflix, 14 anos

O Orfanato

No início do século 20, os internos de um orfanato francês sofrem maus-tratos de todos os tipos. Até que eles se rebelam, e uma terrível verdade sobre o lugar vem à tona.

Prime Video, 16 anos

Meu Lugar no Mundo

Uma mulher trans se sente infeliz: ela odeia seu emprego, sua vida amorosa é um desastre e sua terapeuta a diagnostica com disforia de gênero. Mesmo assim, ela decide iniciar seu processo de transição de gênero.

Looke, 16 anos

Um Estado de Liberdade

No século 19, em plena Guerra Civil Americana, um fazendeiro do sul se revolta contra os escravocratas e funda um estado livre no condado de Jones. Com Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw e Mahershala Ali.

A&E, 21h, 14 anos

O Último Desafio

Arnold Schwarzenegger faz um policial que, caído em desgraça, se torna xerife de cidade do interior. Mas agora ele precisará enfrentar um poderoso narcotraficante.

Record, 22h30, 14 anos