Festival Sundance premia filme sobre artistas que viraram soldados na Ucrânia

O Festival Sundance, um dos mais importante do circuito de cinema, anunciou nesta sexta-feira (26) os vencedores de sua edição de 40 anos, que aconteceu em Utah, nos Estados Unidos. "In the Summers" levou o grande prêmio do júri na ala dramática, enquanto "Porcelain War" ficou com seu equivalente entre os documentários.

Cena do documentário "Porcelain War", sobre a Guerra da Ucrânia - Divulgação

No primeiro longa, o espectador acompanha duas filhas que tentam navegar pela difícil relação que têm com o pai, sempre que o visitam em outra cidade. Já o segundo mostra a rotina de artistas ucranianos que se tornaram soldados após a eclosão da Guerra da Ucrânia.

Na seção dedicada a filmes que não são produções exclusivamente americanas, "A New Kind of Wilderness" venceu em documentário ao narrar a trajetória de uma família norueguesa que vive junto à natureza, mas que precisa se reintegrar à sociedade.

"Sujo", uma coprodução entre México, Estados Unidos e França, venceu entre as ficções com sua história sobre um órfão assombrado pelo quase inescapável futuro trabalhando para um cartel de drogas. O longa "Malu", que representava o Brasil em Sundance, não foi premiado.

Confira a lista completa de vencedores no site do festival.