Taylor Swift pode entrar com ação após montagens pornográficas feitas com IA

A cantora americana Taylor Swift estaria considerando tomar medidas legais após ser vítima de uma série de imagens pornográficas falsas compartilhadas nas redes sociais, feitas com inteligência artificial, em que a cantora aparece nua ou realizando atos sexuais.

A cantora Taylor Swift - AFP

"Está sendo decidido se será tomada alguma ação legal ou não, mas uma coisa está clara: essas imagens falsas geradas por IA são abusivas, ofensivas, exploradoras e foram feitas sem o consentimento ou o conhecimento de Taylor", disse uma fonte próxima à cantora ao portal Daily Mail, segundo o veículo.

"A conta do Twitter que publicou as imagens não existe mais. É chocante que a rede social tenha sequer deixado no ar para começo de conversa. Essas imagens devem ser removidas de todos os lugares onde estejam e não devem ser promovidas por ninguém."

Fãs de Taylor têm se mobilizado nas redes para tentar derrubar as publicações e os perfis que as compartilham e para abastecer as buscas por essas imagens falsas com outras inofensivas, numa tentativa de desviar a atenção e dificultar o acesso às simulações.

Muitas das imagens que estão circulando em redes como o X, antigo Twitter, trazem a cantora com os seios ou as nádegas expostos, pintada com tinta vermelha e sendo apalpada por torcedores durante uma partida de futebol americano —o namorado de Taylor, Travis Kelce, é jogador profissional.

Não há qualquer alerta dizendo que as fotos são falsas e, devido à alta tecnologia dos geradores de imagens que utilizam inteligência artificial, muitos estão compartilhando as publicações achando que elas são verdadeiras.