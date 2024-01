Livro de memórias de Lisa Marie Presley, filha de Elvis, será lançado em outubro

São Paulo

O livro de memórias de Lisa Marie Presley, filha de Priscilla e Elvis Presley, será publicado em outubro nos Estados Unidos, e a editora Rocco já anunciou que tem os direitos para a publicação no Brasil.

Lisa Marie Presley em Los Angeles, em 2001 - Chris Delmas/AFP

Lisa Marie Presley morreu em janeiro de 2023, aos 54 anos, após uma obstrução intestinal causada por complicações de uma cirurgia bariátrica.

"Sinto-me honrada por contribuir para o lançamento do livro da minha mãe", disse a atriz americana Riley Keough, conhecida por seus papéis no filme "Mad Max: Estrada da Fúria", de 2025, e na série "Daisy Jones and the Six", lançada no ano passado.

Antes da sua morte, a filha do 'Rei do Rock' estava escrevendo "memórias cruas, fascinantes e únicas, gravando incontáveis horas de uma vulnerabilidade impressionante, que finalmente foram registradas em papel por sua filha, Riley Keough", anunciou a Random House, editora que publicará o livro nos Estados Unidos.

Os escritos abordam os sentimentos da cantora em relação ao pai, morto em agosto de 1977, sua relação conturbada com a mãe, Priscilla, e detalhes das relações amorosas com Michael Jackson na década de 1990 e com o ator Nicholas Cage por alguns meses em 2002.

Filha única de Elvis e Priscilla Presley, que se divorciaram em 1973, Lisa Marie Presley seguiu uma carreira musical. Ela sofria de dependência de opioides e analgésicos.

A história da família Presley está em alta após o lançamento do filme "Priscilla", de Sofia Coppola, baseado no livro de Priscilla Presley sobre seu conturbado casamento com Elvis.