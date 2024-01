Maria Rita e Thiaguinho trocam elogios e juras de amor no Festival de Verão

Salvador (BA)

Quem abriu o palco Cais no domingo do Festival de Verão Salvador foi Gloria Groove, acompanhada de banda com metais e piano que ajudou a encorpar e atualizar os hits da carreira da artista —principalmente os de "Lady Leste", de 2022.

Retrato da cantora Maria Rita - Renato Nascimento/Divulgação

O show foi um bom exemplo das dobradinhas que deram certo no evento. Depois de animar o público com suas canções próprias e o famoso medley "Lud Session", feito com Ludmilla, Groove convidou Péricles para o palco.

Ele cantou um sucesso do Exaltasamba, "Até o Sol Quis Ver", e de sua carreira solo, "Melhor Eu Ir", mas surpreenderam as versões que as duplas fizeram de "Overjoyed", de Stevie Wonder —transformada num samba—, "Anjo", do Roupa Nova e "Hackearam-me", famosa na voz de Tierry.

Outra parceria que deu liga foi a de Thiaguinho, estreante no Festival de Verão, com Maria Rita, no palco Ponte, no começo da noite de domingo. Era, na verdade, algo esperado —a cantora já marcou presença em algumas edições da "Tardezinha", o show-maratona do pagodeiro.

A plateia já estava animada antes de Maria Rita subir ao palco, aquecida pelo repertório de hits do pagodeiro, incluindo algumas do Exaltasamba, seu antigo grupo. Juntos, eles cantaram "Fascinação", conhecida na voz de Elis Regina, mãe da cantora, além de uma sequência de sambas —entre eles "Conselho", "Cara Valente", "Água de Chuva de Mar" e "Vou Festejar".

Entrosados, eles trocaram elogios e juras de amor. Thiaguinho afirmou que Maria Rita tinha uma das melhores vozes do Brasil. "A gente se ama de paixão, e, quando estamos juntos, é sempre um momento de exercício do amor", ele disse.

Os jornalistas viajaram a convite do Festival de Verão Salvador