Masked Singer Brasil volta com Paulo Vieira e José Loreto como jurados

São Paulo

A quarta temporada da competição musical entre famosos fantasiados mantém Ivete Sangalo no comando, mas traz grandes novidades no júri. O ator José Loreto e o comediante Paulo Vieira se juntam às veteranas Sabrina Sato e Taís Araújo.

Ivete Sangalo, Sabrina Sato, Tais Araujo e grande elenco na coletiva de imprensa da quarta temporada do The Masked Singer Brasil - Leo Franco - 16.jan.2024/AgNews

Nos bastidores, Kenya Sade interage com os concorrentes. Entre as novas fantasias, estão a Preguiça, o Chimarrão, o Pé de Alface e a Mamãe Abacate.

Globo, 15h45, livre

Hypnotic – Ameaça Invisível

Em busca de sua filha desaparecida, um detetive descobre um homem capaz de hipnotizar as pessoas e as convencer a fazer qualquer coisa. Para capturar o criminoso, ele precisará da ajuda de uma vidente. Com Ben Affleck e Alice Braga. A direção é do veterano Robert Rodriguez.

Prime Video, 14 anos

Amor no Espectro

Já está disponível na plataforma a segunda temporada do reality documental que acompanha um grupo de jovens autistas em busca do amor.

Netflix, 12 anos

Em Defesa da Comida

Baseado no livro escrito pelo jornalista Michael Pollan, o documentário de Michael Schwarz mostra o que devemos comer para levarmos uma vida mais saudável.

Aquarius, livre

Minha Mãe É uma Golpista

Depois que seu marido morre, uma mulher descobre que ele foi assassinado e resolve investigar a verdade. Ela acaba encontrando uma aterrorizante dupla de mãe e filha.

LIFETIME, 21H15, 14 ANOS

Segredos da Penthouse

Minissérie documental sobre a ascensão e queda de Bob Guccione, fundador da revista Penthouse, uma versão mais ousada da Playboy. Guccione chegou a ser um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, mas morreu arruinado, em 2010. Dois episódios exibidos em sequência.

A&E, 23h, 14 anos

Canal Livre

O programa recebe o médico infectologista Marco Aurélio Sáfadi, que fala sobre a inclusão da vacina contra a dengue no Programa Nacional de Imunizações.

Band, 0h, livre