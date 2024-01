'Napoleão' de Joaquin Phoenix, ainda nos cinemas, chega ao aluguel digital

São Paulo

Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França logo após a Revolução Francesa, no final do século 18, e suas guerras de conquista mudaram o mapa da Europa.

Joaquin Phoenix em imagem promocional do filme 'Napoleão', de Ridley Scott - Divulgação

O épico "Napoleão", de Ridley Scott, traz impressionantes cenas de batalha e destaca o amor do imperador, vivido por Joaquin Phoenix, pela primeira mulher, Josephine, papel de Vanessa Kirby. Ainda nos cinemas, em breve o filme estará disponível de graça para os assinantes do Apple TV+.

Para compra ou aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, Now, Vivo Play e YouTube, 16 anos

Histórico Criminal

Nesta minissérie britânica, um telefonema anônimo leva dois detetives a reabrirem um antigo caso de assassinato, que envolve uma jovem em início de carreira e um poderoso. Com Jim Capaldi e Cush Jumbo. Um novo episódio toda quarta; dois já disponíveis.

Apple TV+, 16 anos

O Caso Collini

Neste drama alemão, um jovem e inexperiente advogado assume a defesa do assassino de um poderoso industrial, e descobre que há uma conspiração muito maior por trás do caso. Com Franco Nero.

Netflix, 14 anos

Queridos Amigos

Exibida pela Globo em 2008, a minissérie de Maria Adelaide Amaral conta a história de 12 amigos paulistanos que se reencontram em 1989, depois de anos sem se verem. Com Dan Stulbach, Débora Bloch, Denise Fraga e Guilherme Weber.

Globoplay, 14 anos

A Pequena Vendedora de Sol

Uma jovem com deficiência física vai a Dacar mendigar dinheiro para sua família. Considerado uma obra-prima do cinema africano, o filme do senegalês Djibril Diop Mambéty chega dublado em português à plataforma.

Filmicca, 10 anos

A Última Praga de Mojica + A Praga

José Mojica Marins, o Zé do Caixão, rodou o média-metragem "A Praga" (22h25, 16 anos) em 1980, mas o filme só foi finalizado duas décadas depois. Esta é a versão definitiva, lançada em 2021, depois da morte do diretor. Logo antes, às 22h, o canal exibe o curta "A Última Praga de Mojica" (12 anos).

Telecine Cult, a partir de 22h