Nenhuma causa justifica atacar 'Mona Lisa', diz ministra da cultura francesa

São Paulo

Rachida Dati, ministra da Cultura da França, se pronunciou neste domingo (28) após duas ativistas do clima arremessarem sopa na "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci, quadro mais famoso em exposição no Museu do Louvre, em Paris.

"Mona Lisa" é atacada por ativistas no Louvre - David Cantiniaux/AFP

"'A Gioconda', como nosso patrimônio, pertence às gerações futuras. Nenhuma causa pode justificar que ela seja feita de alvo. Todo o meu apoio aos funcionários do Museu do Louvre", escreveu Dati em seu perfil no X, antigo Twitter.

A obra fica sob um vidro blindado e não foi afetada diretamente no ataque deste domingo. Em protesto, as duas mulheres falaram sobre alimentação sustentável após invadirem uma área isolada. Também exibiram uma camiseta com os dizeres "resposta alimentar".

Este não foi o primeiro ataque à "Mona Lisa", dentro ou fora do Louvre. Mais recentemente, em 2022, o quadro foi atacado por um homem, disfarçado com uma peruca e uma touca, numa cadeira de rodas, que jogou algo parecido com uma torta na obra.