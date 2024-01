Onde ver 'Mil e Um', drama original premiado no último Festival Sundance

São Paulo

Recém-saída da prisão, uma mãe solteira sequestra seu filho pequeno do sistema de adoção, onde ele seria entregue a outra família. Os dois então passam anos mudando de endereço em Nova York, até que o garoto se torna um jovem superdotado.

Cena do filme 'Mil e Um', de A.V. Rockwell - Divulgação

Inédito no Brasil, o filme de estreia de A.V. Rockwell "Mil e Um" ganhou o Grande Prêmio do Júri no Festival Sundance do ano passado, e a atriz Teyana Taylor está cotada ao Oscar.

Telecine Cult, 22h, 14 anos

Afire

No mais recente filme do diretor alemão Christian Petzold, um jovem escritor com bloqueio criativo vai passar férias na casa de amigos, no litoral do mar Báltico. Paixões e ciúmes eclodem dentro da casa, enquanto lá fora a floresta ameaça arder por causa dos dias quentes e sem chuva.

Reserva Imovision, 12 anos

Do Outro Lado da Dor

Daniel Levy, da série "Schitt’s Creek", escreve, dirige e interpreta o protagonista de seu longa de estreia —um homem que tenta superar o luto pela morte inesperada do marido. Para aliviar a barra, ele convida seus dois melhores amigos para uma viagem a Paris, onde verdades incômodas serão reveladas. Com Ruth Negga e Himesh Patel.

Netflix, 14 anos

DR com Demori

Leandro Demori conversa com o jornalista e escritor Cesar Calejon sobre assuntos como desigualdade, empreendedorismo e meritocracia. Autor do livro "Esfarrapados", Calejon analisa como a sociedade contemporânea transforma pessoas em produtos.

TV Brasil, 22h, livre

Scooby-Doo: O Mistério Começa

Como que Salsicha, ainda adolescente, conheceu seu cachorro? É o que conta este filme com atores, em que só Scooby-Doo é feito em computação gráfica.

SBT, 23h15, livre

O Bandido da Luz Vermelha

O diretor Rogério Sganzerla morreu há 20 anos. Para marcar a data, chega à plataforma seu filme mais famoso, rodado em 1968, quando Sganzerla tinha apenas 22 anos. No elenco estão Paulo Villaça, Helena Ignez e Sergio Mamberti.

Itaú Cultural Play, grátis