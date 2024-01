Onde ver 'Tipo Isso', seriado de comédia com personagem não binária de protagonista

São Paulo

A protagonista desta premiada sitcom canadense é Sabi, vivida por Bilal Baig, um dos cocriadores da série. Sabi tem pais paquistaneses e se define como uma pessoa não binária. Em busca de um lugar no mundo, Sani tem vários empregos.

Cena da série 'Tipo Isso', da HBO Max - Divulgação

As duas primeiras temporadas de "Tipo Isso" já estão disponíveis, e um novo episódio da terceira estreia toda quinta.

HBO Max, 14 anos

Aruandaplay – Ano II

A primeira plataforma paraibana de streaming reestreia, com novos slogan ("Do Nordeste para o Mundo") e programação, privilegiando filmes nordestinos, entre eles documentários clássicos da Cinemateca Paraibana. O acesso é gratuito. Basta se cadastrar.

www.aruandaplay.com.br

Enredos da Liberdade – O Grito do Samba pela Democracia

Ao longo de cinco episódios, esta minissérie documental mostra como, na década de 1980, as escolas de samba cariocas se posicionaram contra a ditadura militar. Depoimentos de Neguinho da Beija-Flor, Pinah e Milton Cunha.

Globoplay, 10 anos

Sago Mini Amigos

Já está disponível a segunda temporada da série em animação para crianças em idade pré-escolar, baseada nos personagens do aplicativo Sago Mini World.

Apple TV+, livre

Bio: Jean-Michel Basquiat

O pintor americano teve uma carreira curta, mas se tornou um dos artistas mais influentes do final do século 20. O documentário entrevista sua irmã e pessoas próximas a ele e revê sua trajetória fulgurante.

Arte1, 10h30 e 19h30, 10 anos

Drapo A

No curta de Henrique Lahude e Alix Georges, refugiados haitianos numa pequena cidade do Rio Grande do Sul evocam a revolução que deu a independência a seu país.

Canal Brasil, 18h35, 10 anos

Esculturas da Vida

Michelle Williams faz uma escultora que tenta conciliar os preparativos para uma nova exposição com os pequenos problemas que enfrenta no dia a dia. Com Hong Chau e Judd Hirsch. Direção de Kelly Reichardt.

Telecine Cult, 22h, 16 anos