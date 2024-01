Reality mostra antiquários brasileiros negociando peças históricas e valiosas

São Paulo

Inspirada em títulos de sucesso como "Caçadores de Relíquias" e "Trato Feito", "Aberto Para Compras" é uma nova série nacional que traz os antiquários Cláudio Claudino, Luciana Coutinho e Sergio Longo Junior viajando de São Paulo ao Rio de Janeiro numa Kombi e garimpando raridades pelo caminho.

Algumas têm valor histórico, outras não passam de quinquilharias. Os dois primeiros episódios, "Mooca" e "Bom Retiro", serão exibidos em sequência.

History, 22h10, livre

Um Pesadelo Americano

Em 2015, um casal denunciou à polícia uma invasão domiciliar e um sequestro. Mas os investigadores se dão conta rapidamente do que as peças não se encaixam. Minissérie documental do gênero "true crime" em três episódios.

Netflix, 18 anos

A Neta Escolhida

Nesta novela colombiana, a matriarca de um poderoso clã traz sua suposta neta, já adulta, para viver na mansão da família. Mas os novos parentes suspeitam da origem da moça. A plataforma vai lançar 15 capítulos inéditos por semana.

Globoplay, 14 anos

Bem-Vindos de Novo

O cineasta Marcos Yoshi tinha 14 anos quando seus pais foram trabalhar no Japão, deixando os três filhos com os avós. O casal só voltou 13 anos depois, e percebeu logo que não conhecia mais sua própria família. Inédito na TV, o documentário de Yoshi registra este difícil reencontro.

Canal Brasil, 18h20, 10 anos

Roda Viva

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está no centro da roda no programa desta semana. Entre outros temas, ele discute as medidas de desoneração de diferentes setores da economia, questão que vêm enfrentando resistência no Congresso.

Cultura, 22h, livre

Febre do Ouro: O Desafio de Parker

Na sexta temporada do reality documental, o minerador Parker Schnabel abandona sua mina fracassada no Alasca e viaja ao Peru com sua equipe. O objetivo é conhecer técnicas ancestrais de mineração e, quem sabe, descobrir um filão de ouro.

Discovery, 22h05, e discovery+, 10 anos