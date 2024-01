São Paulo

Morreu nesta quarta-feira, dia 17, o baterista Rui Motta, que havia tocado com nomes importantes da música brasileira, em especial com a banda Os Mutantes, aos 72 anos. A informação foi divulgada em seu perfil oficial nas redes sociais, embora não haja detalhes sobre a causa da morte.

Rui Motta toca com Os Mutantes, em 2016 - Marcelo Justo/Folhapress

O velório do artista acontece a partir das 10h desta quinta, numa das capelas do Cemitério de São João Batista, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. O corpo será sepultado às 13h30, no mesmo local.

Motta começou a tocar aos 13 anos e, aos 15, já trabalhava em pequenos eventos e programas de rádio e TV dos anos 1960. Aos 20 anos, em 1973, se juntou aos Mutantes, na fase pós-tropicalista da banda, ganhando, assim projeção na indústria.

Também subiu aos palcos ou participou de gravações de outros nomes importantes da música brasileira, como Ney Matogrosso, Sá e Guarabyra, Moraes Moreira, Erasmo Carlos e Marina Lima.

Como artista solo, gravou quatro discos, "Mundos Paralelos", "Rui Motta", "Sinestesia" e "Ilusão Motriz". Em 1992, fundou o grupo Rui Motta e Banda e, desde os anos 2000, vinha se dedicando à escola de música que fundou no Rio de Janeiro.