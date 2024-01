Armando Babaioff vai fazer documentário e livro sobre turnê de 'Tom na Fazenda'

São Paulo

Armando Babaioff vai transformar a experiência de sua turnê pela Europa com "Tom na Fazenda" em um livro e um documentário. Nos próximos cinco meses, ele e o elenco da peça, formado Denise Del Vecchio, Gustavo Rodrigues e Camila Nhary se apresentam em 28 cidades, de três países diferentes: Suíça, Bélgica e França.

Armando Babaioff em 'Tom na Fazenda' - Victor Pollack

Ainda sem data de lançamento, o documentário, que será disponibilizado nas redes sociais, será dirigido por Vitor Novaes. Já o livro será um diário de bordo da viagem, mas não só: o objetivo é que as duas obras provoquem um debate sobre o que é ser um ator brasileiro e o que é fazer teatro no Brasil.

"Tenho uma profissão regulamentada, mas não tenho direito a ter carteira assinada. Se o ator brasileiro tiver sorte, no máximo ele consegue uma vaga no Retiro dos Artistas para viver a sua velhice", diz Babaioff, por telefone, enquanto esperava o voo para Paris.

"Tom na Fazenda" está há sete anos em cartaz e se tornou um fenômeno internacional em 2018, quando arrebatou a plateia do Festival TransAmériques, em Montreal, no Canadá. Um ano depois, a montagem, que teve apoios financeiros pontuais durante todo esse tempo, participou do Festival de Avignon, na França, um dos mais importantes do mundo.

Em paralelo, o elenco fez turnês em diversas regiões do país, de Garanhus, em Pernambuco, até Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. "Cresci ouvindo que era impossível fazer teatro fora do país. Quero mostrar que é possível montar um espetáculo e ficar em cartaz por mais do que dois meses", afirma Babaioff.

A peça foi escrita em 2009 pelo canadense Michel Marc Bouchard, que ganhou os palcos do Québec dois anos depois. O diretor Xavier Dolan, seu conterrâneo, adaptou o texto para o cinema em 2013, tornando a história ainda mais conhecida. Depois, o ator Armando Babaioff se encantou pelo filme e decidiu fazer uma adaptação teatral para o português.

Após a morte do namorado, o publicitário Tom, papel de Babaioff, vai até a fazenda onde mora a família para acompanhar o funeral. Lá, descobre que Ágata, a sogra, vivida por Denise Del Vecchio, nunca tinha ouvido falar dele e tampouco sabia ter um filho gay.

Seu outro filho, Francis, encarnado por Gustavo Rodrigues, passa a oprimir Tom, que esconde da sogra o passado do relacionamento homoafetivo. Num ambiente de opressão, Tom se envolve numa rede de mentiras, interditando a história de amor. Em dado momento, chega até a apresentar à família uma namorada falsa do filho morto, vivida por Camila Nhary, na tentativa de cumprir as expectativas de sua sogra.