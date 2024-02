'A Sociedade da Neve' entra para a história do Goya, o Oscar do cinema espanhol

São Paulo

A 38ª edição do Goya, o grande prêmio do cinema espanhol, coroou "A Sociedade da Neve" como o grande filme de filme espanhola desta edição e classificou o longa de Juan Antonio Bayona como o terceiro mais premiado da história do cinema espanhol. Dos 13 prêmios a que concorria, a produção levou 12 para casa.

Cena do filme 'A Sociedade da Neve', de Juan Antonio Bayona - Divulgação

Bayona recebeu seu terceiro troféu como melhor diretor e venceu pela primeira vez na categoria de melhor filme. O filme, que concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro, se destacou em todas as categorias técnicas, inclusive em efeitos especiais e maquiagem e penteado, nas quais está também indicado no Oscar.

"Sociedade da Neve" entra para a história do Goya como um dos filmes mais laureados da história da premiação, atrás apenas de "Mar Adentro", de 2004, que venceu em 14 categorias, e "Ay Carmela!", de 1990, que venceu em 13.

Veja a lista completa dos vencedores:

Melhor filme

A Sociedade da Neve

Melhor direção

Juan Antonio Bayona, por A Sociedade da Neve

Melhor ator

David Verdaguer, por Saben aquell

Melhor atriz

Malena Alterio, por Que nadie duerma

Melhor filme europeu

Anatomia de Uma Queda (França)

Melhor filme ibero-americano

A Memória Infinita, de Maite Alberdi (Chile)

Melhor ator coadjuvante

José Coronado, por Cerrar los ojos

Melhor atriz coadjuvante

Ane Gabarain, por 20.000 especies de abejas

Melhor filme de animação

Meu Amigo Robô, de Pablo Berger

Melhor documentário

Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias, de Claudia Pinto

Melhor Roteiro Adaptado

Pablo Berger, por Meu Amigo Robô

Melhor roteiro original

Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

Melhor direção de arte

Alain Bainée, por A Sociedade da Neve

Melhor edição

Andrés Gil e Jaume Martí, por A Sociedade da Neve

Melhor fotografia

Pedro Luque, por A Sociedade da Neve

Melhor curta de animação

To bird or not to bird, de Martín Romero

Melhor curta-metragem documental

Ava, de Mabel Lozano

Melhor curta-metragem de ficção

Aunque es de noche, de Guillermo García López

Melhor Trilha Sonora Original

Michael Giacchino, por A Sociedade da Neve

Melhor canção original

Yo solo quiero amor, de Rigoberta Bandini, por Te estoy amando locamente

Melhor novo diretor

Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

Melhor ator revelação

Matías Recalt, por A Sociedade da Neve

Melhor atriz revelação

Janet Novás, por O corno

Melhor direção de produção

Margarita Huguet, por A Sociedade da Neve

Melhores efeitos especiais

Pau Costa, Félix Bergés e Laura Pedro, por A Sociedade da Neve

Melhor som

Jorge Adrados, Oriol Tarragó e Marc Orts, por A Sociedade da Neve

Melhor maquiagem e penteado

Ana e Belén López-Puigcerver e Montse Ribé, por A Sociedade da Neve

Melhor figurino

Julio Suárez, por A Sociedade da Neve

Goya de Honra

Juan Mariné

Goya Internacional

Sigourney Weaver