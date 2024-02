Anúncio de gloss de Cardi B com piada sexual é cortado no Super Bowl; veja vídeo

São Paulo

A emissora americana CBS cortou parte de um anúncio do gloss "Duck Plump", recém-lançado pela rapper Cardi B. O comercial iria ao ar na noite deste domingo (11) durante o Super Bowl 58, a final da principal liga do futebol americano.

A rapper americana Cardi B no MTV Video Music Awards, em setembro de 2023 - Angela Weiss/AFP

A decisão ocorreu devido ao teor da propaganda, que fazia um trocadilho entre as palavras "duck" ("pato", em inglês) e "dick" ("pênis"). O vídeo começa com uma coreografia em que a rapper, acompanhada de bailarinas vestidas como patos, ressalta a promessa de que o produto aumenta o volume da boca.

Em seguida, no trecho vetado, o anúncio simula um noticiário que aborda a aplicação indevida do gloss, no qual a "repórter" questiona: "Por que homens colocaram 'Duck Plump' onde não deveriam?". Em uma das cenas seguintes, numa drogaria com uma fila de homens aparentemente desconfortáveis após usar o produto, uma farmacêutica afirma: "O 'Duck Plump' aumenta seus lábios, nada mais".

Veja abaixo a versão completa do comercial.

Com a #ForLipsOnly (ou seja, #ApenasParaLábios), o comercial se encerra com Cardi B surpresa, se perguntando: "Eles aplicaram isso onde? Por quê?".

O Super Bowl é transmitido ao vivo neste domingo na RedeTV, na ESPN, no Star+ e na NFL Game Pass, plataforma própria da principal liga do futebol americano. O cantor Usher se apresenta no intervalo da partida, em Las Vegas.