Cantor Gustavo Mioto recebe alta do hospital após quadro de infecção intestinal

São Paulo

O cantor Gustavo Mioto teve alta do hospital e foi liberado para ficar em observação em casa. O artista estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com infecção intestinal aguda. Por conta do problema, Mioto precisou cancelar as apresentações que faria durante o Carnaval. A informação é da assessoria do artista.

Gustavo Mioto no Tapete vermelho de festa do Spotify no Allianz Parque, em novembro de 2023 - Mathilde Missioneiro/Folhapress

No comunicado publicado nas redes sociais nesta sexta, a equipe de Mioto informava sobre o motivo dos cancelamentos. "Agradecemos o carinho e a compreensão de todos os fãs, contratantes e público que haviam se programado para os nossos shows", dizia a nota.

Nascido em Votuporanga, no interior paulista, Mioto é conhecido por sucessos como "Eu Gosto Assim", "Anti Amor", "Solteiro Não Trai" e "Com ou Sem Mim". Ele namorava a cantora sertaneja Ana Castela, mas a relação chegou ao fim em janeiro deste ano.

Os dois estavam juntos havia um ano. Eles se conheceram no final de 2022 num programa do canal Multishow, quando Mioto estava se apresentando, e Castela era uma das convidadas da atração. O casal oficializou a relação em junho do ano passado.