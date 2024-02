Como Kanye West, com novo disco 'Vultures', mantém fãs mesmo após polêmicas

The New York Times

A Adidas rompeu os laços com ele. Sua agência de talentos o abandonou. Mas, na sexta-feira (9) à noite, uma arena em Long Island estava lotada com milhares de pessoas que certamente não viraram as costas para Ye, o artista anteriormente conhecido como Kanye West.

Pouco antes de lançar "Vultures 1", seu primeiro álbum desde que fez uma série de comentários antissemitas que lhe custaram negócios e receberam ampla condenação, Ye apresentou sua nova colaboração com o cantor de R&B Ty Dolla Sign em uma audição na UBS Arena, testando ainda mais os limites de seu fandom com letras que não contornaram a polêmica.

"‘Louco, bipolar, antissemita,’ e eu ainda sou o rei," Ye rima em "King", a última música do álbum, que recebeu uma modesta onda de aplausos.

Ty Dolla Sign e Ye apareceram um pouco antes das 23h em um palco cheio de fumaça —pelo menos, essa foi a impressão, embora fosse difícil confirmar quem estava lá. Vestindo uma máscara completa, o rapper, designer e provocador de longa data não mostrou o rosto enquanto exultava sua nova música, que incluía amostras de "I Feel Love" de Donna Summer e dos Backstreet Boys ("Yeezy's back, all right!").

Originalmente programado para ser lançado em dezembro, "Vultures 1" sofreu atrasos e falsos começos que adiaram seu lançamento para as primeiras horas de sábado, logo após o término da festa de audição de uma hora.

Como aqueles que compareceram ao evento de Ye na sexta-feira sabem, a paciência é um princípio central para os fãs do rapper.

Nos últimos anos, à medida que o comportamento de Ye oscilou de errático para extremo, os ouvintes leais também tiveram que lidar com as coisas controversas que ele fez, incluindo usar uma camiseta que dizia "White Lives Matter" ("Vidas Brancas Importam", em tradução livre) na Paris Fashion Week, postar no Twitter (agora X) que entraria em "death con 3 On JEWISH PEOPLE" e acusar repetidamente a "mídia judaica" e os "sionistas judeus" de alimentar um frenesi paparazzi e cancelar seus shows.

"Tive que me explicar para muitas pessoas", disse Markus Phillips, 18 anos, listando seus amigos judeus e seus "amigos que ouvem Taylor Swift" entre aqueles que se perguntam por que ele continua sendo fã.

"Eu não apoio tudo o que ele faz fora da música, mas ainda reconheço o quanto ele é um artista de geração", disse Phillips, que tinha vindo de Buffalo com seus amigos naquele dia para o evento.

Em uma multidão focada na Geração Z, os fãs que pagaram U$S 140 ou mais pela festa de audição incluíram aqueles que afirmavam não se importar com as ações de Ye —"Não me afeta", disse um jovem de 18 anos de Nova Jersey com um encolher de ombros— e aqueles que estavam lutando para reconciliar o artista que amam desde seu primeiro álbum de estúdio, "The College Dropout", com aquele que disse "Eu amo Hitler" em um talk show com o teórico da conspiração Alex Jones.

"Ele está dizendo isso porque realmente pensa, ou está dizendo porque gosta de ser polêmico?", perguntou Jack Urig, um garçom de 20 anos de Nova Jersey que usava um moletom lavanda que recebeu por doar para a campanha presidencial de Ye em 2020 quando era adolescente.

"Separar a arte do artista" era um refrão comum entre aqueles que se alinharam antes da abertura das portas, assim como especulações sobre o papel da saúde mental no comportamento de Ye. (Ele afirmou ter sido diagnosticado com transtorno bipolar.) Alguns preferiam acreditar que tudo era uma performance ou algum tipo de estratégia de marketing para chamar atenção, apontando para sua declaração de desculpas à comunidade judaica —postada em hebraico— que foi lançada no final do ano passado, quando ele se preparava para lançar nova música.

"Não foi minha intenção ofender ou menosprezar, e lamento profundamente qualquer dor que possa ter causado", disse Ye na postagem, escrevendo que estava "comprometido em começar comigo mesmo e aprender com essa experiência para garantir maior sensibilidade e compreensão no futuro".

As letras do novo álbum dificilmente transmitem o mesmo tipo de arrependimento. Na música "Stars", ele rima que agora mantém "alguns judeus na equipe". Uma linha infame de "Vultures", a faixa que ele lançou no ano passado onde ele rima que não pode ser antissemita se teve relações sexuais com uma mulher judia, foi uma das mais conhecidas na arena. A música parou no verso para que a multidão pudesse gritá-lo.

Em um álbum que abrange house com influência gospel, R&B e trap, Ye apresenta um extenso painel de colaboradores, incluindo Quavo, Playboi Carti, Chris Brown, Lil Durk e, por um verso, a filha de Ye, North West, que apareceu na primeira festa de audição em Chicago na quinta-feira. Os versos de Ye frequentemente confrontam o drama em torno de sua reputação nos últimos anos, apresentando-se como emergindo triunfante apesar de seus detratores. ("Eu queimei oito bilhões para tirar minhas correntes," ele rima em "Burn.")

Se a indústria musical mainstream estará disposta a reconhecer a nova música de Ye, esta permanece uma questão. Mesmo antes dos comentários antissemitas que o fizeram perder negócios lucrativos de moda com Adidas, Gap e Balenciaga, o Grammy o havia excluído como performer para a cerimônia de premiação de 2022, citando seu comportamento público errático e preocupante, que, na época, incluía o lançamento de um videoclipe animado que retratava o sequestro e enterro de uma figura que se parecia muito com Pete Davidson, o comediante que estava namorando Kim Kardashian, ex-mulher de Ye.

Na arena na sexta-feira, muitos fãs disseram achar difícil separar Ye da nostalgia musical de suas infâncias —e de seus guarda-roupas.

Usando tênis Yeezy para o show, Mahatub Ahmed, 27 anos, disse que tinha mais 11 pares em casa e perguntou: "O que eles querem que eu faça? Jogue fora, queime?". Amigos e familiares se perguntaram por que ele não muda os nomes de usuário das redes sociais que brincam com "Yeezus", o nome do sexto álbum solo do rapper, mas ele os rejeita.

Para Shareef Rashid, 47 anos —que compareceu com seu filho Jair, de 13 anos, um fã muito mais recente— sua relação com Ye está em grande parte mergulhada no passado. Ele disse que foi atraído inicialmente pelo álbum "Graduation" de 2007, de Ye, com suas amostras criativas de soul e letras que ressoavam com ele, um jovem negro de classe média de aproximadamente a mesma idade que Ye.

Um rapper em seu tempo livre, Rashid postou recentemente um trecho de uma música em que diz sentir falta dos "quatro primeiros Kanyes" e rima sobre a estrela: "Coloque a América em evidência com tudo o que você diz/Agora você só fala e não parece da mesma maneira/Eu espero que você esteja bem".

Mas sempre haverá um segmento da base de fãs de Ye para o qual o cálculo é muito mais simples: qualquer coisa que ele diga, qualquer coisa que faça, eles estarão ao seu lado.

Esperando na fila para comprar produtos de merchandise, Kiara Fuller, 23 anos, que se considera uma fã dedicada de Ye, se perguntava em voz alta se a pessoa por trás da máscara no palco naquela noite seria, de fato, Ye.

"Estávamos a caminho daqui e eu estava pensando, não seria a pegadinha mais engraçada se nem fosse ele ali, e ele só tem uma pessoa aleatória fazendo isso?", ela disse em meio a seus amigos.

Depois de viajar pelos arredores de Queens e esperar horas por um ídolo problemático, tal ato não seria a última indignidade?

"Ah," Fuller disse e deu de ombros, "só temos que ver como termina."